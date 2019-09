Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un "acord definitiv" cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef al Parchetului european.

- „Echipele de negociere pentru Parchetul European, faza finala, dupa lungi ani de discutii: cu colegii mei dl. Pagaza si dl. Holmeier, si presedintia finlandeza. Acord final intre Consiliu si Parlamentul European: Laura Kovesi, prima procuroare europeana", a scris europarlamentarul spaniol, pe contul…

- Negocierile intre Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la desemnarea procurorului-șef european, funcție la care candideaza și Laura Codruța Kovesi, ar putea incepe dupa data de 20 septembrie, a declarat, pentru MEDIAFAX, eurodeputatul PNL Rareș Bogdan.Rareș Bogdan, membru in Comisia…

- Se fac jocurile pentru Laura Codruța Kovesi la cel mai inalt nivel. Anunț de ultima ora al europarlamentarului PNL, Rareș Bogdan. Este o zi cruciala pentru fostul procuror șef al DNA. Totul se intampla la Bruxelles, in Parlamentul European. Anunț dinamita al europarlamentarului PNL, Rareș…

- "Kovesi, pe ordinea de zi! In cateva minute incepe intalnirea coordonatorilor grupurilor politice reprezentate in Comisia LIBE (Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne) a Parlamentului European. Pe agenda, un subiect important care privește Romania: continuarea procedurilor in privința alegerii…