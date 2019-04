Stiri pe aceeasi tema

- Managerii de active si firmele financiare din Uniunea Europeana mai au la dispozitie doar o saptamana pentru inregistrarea in Regatul Unit, daca doresc sa isi continue activitatea in lipsa unui acord pentru Brexit, a avertizat joi o oficialitate din cadrul autoritatii britanice de supraveghere financiara…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca doreste ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord si prin urmare va vota in seara aceasta in parlament impotriva unui ''no-deal'' (Brexit fara acord), transmite agentia Reuters. Dupa ce marti au respins…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…

- Uniunea Europeana (UE) este gata sa aiba relatii mai stranse cu Regatul Unit dupa Brexit, astfel ca mecanismul controversat de ''backstop'' (plasa de siguranta) privind granita irlandeza sa nu fie folosit niciodata, a declarat joi Guy Verhofstadt, negociatorul sef al Parlamentului…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri ca îi va comunica premierului britanic Theresa May, când aceasta va veni la Buxelles joi, ca Acordul de „divorț” agreat de Uniunea Europeana cu Marea Britanie nu poate fi renegociat, relateaza Reuters.„Brexit…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a cerut britanicilor sa gaseasca “un teren comun” de intelegere, interventie considerata ca o referire directa la dezbaterea privind Brexit-ul care afecteaza in prezent Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, relateaza vineri AFP, informeaza AGERPRES…

- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea sa fie desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord, in cazul in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana (UE) fara acord, la sfarsitul lui martie, dezvaluie in editia de joi cotidianul The Irish Independent, relateaza Reuters.

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…