"Eu argumentele pe care le-am avut de prezentat le-am prezentat la comisie, acum exista numai o trecere in revista mai detaliata a lor, dar trebuie avut in vedere ca Parlamentul are dreptul suveran de a decide aceasta actiune de incepere a urmaririi penale si Parlamentul nu se substituie organelor de cercetare penala. Deci comisia (juridica - n.r.) nu este chemata in primul rand sa analizeze calitatea probelor prezentate de Procuratura, ci Senatul este chemat sa decida mai degraba asupra oportunitatii, din punct de vedere politic, asupra acestei solicitari", a precizat, luni, Tariceanu.