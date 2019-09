Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, social-democratul Florian Bodog, pentru care DNA a solicitat încuviintarea începerii urmaririi penale pentru abuz în serviciu si fals intelectual, va fi audiat de Comisia juridica din Senat.

- Ultimul punct pe ordinea de zi a Comisiei juridice a Senatului face referire la acest subiect: „Scrisoarea și referatul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Jusțitie prin care se solicita formularea cererii de efectuare a urmaririi penale in dosarul penal nr.344/P/2019". Președintele…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anuntat, luni, la finalul Biroului Executiv, ca a mandatat senatorii formatiunii politice sa voteze in favoarea inceperii urmaririi penale impotriva fostului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. El a mai cerut senatorilor liberali…

- Comisia juridica a Senatului discuta, luni, de la ora 11.00, asupra solicitarii Parchetului General pentru inceperea urmaririi penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual.„Adresa…

- Comisia juridica a Senatului se va intruni saptamana viitoare, luni sau marti, in sedinta pentru a discuta preliminar solicitarea Parchetului General in cazul senatorului Florian Bodog, a declarat presedintele comisiei, Robert Cazanciuc.CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru nopti caniculare: Cum sa te racoresti…

- DNA a cerut Senatului aviz pentru urmarirea penala a senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii. Procurorii il acuza ca in perioada in care era ministru al Sanatații a facut demersuri ca o consiliera sa fie platita timp de un an, deși nu venea la munca. „Informatia am aflat-o din presa.…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii lui Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii. Acesta este suspectat de posibile fapte de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera…

- Deputatii USR vor vota "impotriva" proiectului de lege, iar, daca acesta va fi adoptat, Uniunea "va uza de toate parghiile parlamentare" pentru a impiedica intrarea lui in vigoare, se arata intr-un comunicat de presa al formatiunii. "In ciuda demersurilor deputatilor USR membri in Comisia…