- Comisia juridica a Camerei Deputaților a amanat, pentru a doua oara, la solicitarea PSD, dezbaterea privind Legea recursului compensatoriu. 12 voturi au fost pentru amanare, iar 9 impotriva, scrie Mediafax.Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea…

- Camera Deputatilor a decis, miercuri, la propunerea PNL, ca membrii Comisiei juridice sa se intruneasca de urgenta pentru a da raport la proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, informeaza Agerpres. Deputatul liberal Florin Roman a afirmat ca in sedinta de marti a Comisiei juridice…

- Deputatul liberal Florin Roman a afirmat ca in sedinta de marti a Comisiei juridice s-a amanat o decizie asupra abrogarii legii recursului compensatoriu si a solicitat ca membrii forului sa se intruneasca de urgenta pentru a da un raport. 'Avand in vedere ca din cauza indeciziei pe care noi,…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea Opoziției, pentru a dezbate Legea recursului compensatoriu. Comisia lucreaza in paralel cu plenul, urmand ca ulterior Legea sa fie abrogata, informeaza Mediafax.Deputații au votat intrunirea Comisiei juridice…

- Florin Roman a lansat o serie de acuzații la adresa PSD, dupa ce abrogarea legii recursului compensatoriu a cazut in Comisia juridica la doar un vot. Acesta considera ca din acest motiv, 20.000 de infractori sunt lasați liberi pe strazile Romaniei, dar și ca alți infractori vor fi eliberați timpuriu.…

- O sesiune extraordinara a Camerei Deputaților va avea loc in perioada 26-30 august 2019 iar luni va fi convocat Biroul Permanent al Camerei pentru stabilirea programului de lucru. Acesta va fi apoi supus dezbaterii, in plen. Ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, propune desființarea Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, condusa de Florin Iordache. El a declarat ca transpunerea deciziei Curții Constituționale a Romaniei privind Codurile penale se va face in Comisia juridica a Parlamentului.…

- Din cauza coruptiei, nepotismelor, analfabetilor si infractorilor ajunsi in functii publice murim cu zile in tara asta. "Dancila, ajunsa premier impinsa de Dragnea, e laquo;revoltataraquo; acum si vrea referendum. Dupa ce ani de zile au legiferat in favoarea infractorilor, dupa ce l au lasat pe Nicolicea…