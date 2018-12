Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din ianuarie 2019. Senatul a aprobat opt domenii care nu fac obiectul legilor organice in care Guvernul va putea emite ordonante: Finante publice si…

- Comisia juridica din Senat a dat, marti, raport de admitere a proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare din 2019, scrie Agerpres.Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvernul va putea emite ordonante: Finante…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a modificat, marti, Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, astfel incat daca unul dintre inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala achita prejudiciul - majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit, luni, in Parlament, la ședința CExN al PSD.Acesta nu a participat, insa, la ședința „pregatitoare” care a avut loc intre Liviu Dragnea, liderii județeni și premierul Viorica Dancila in biroul președintelui Camerei Deputaților. Toader nu…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca Legea pensiilor va fi dezbatuta in Parlament la inceputul saptamanii viitoare, respectiv astazi si maine in comisiile de specialitate, urmand ca apoi proiectul sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor, anunța Mediafax. „Pot sa va spun ce stiu in calitate…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul de buget pentru anul viitor va fi discutat saptamana viitoare in sedinta de Guvern si aprobat, propunerea urmand sa cuprinda sumele necesare pentru asigurarea salariilor,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…