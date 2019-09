Comisia JURI a respins definitiv candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 12:47 – Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a respins astazi candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru transporturi, au declarat pentru AGERPRES surse de la Bruxelles. (Agerpres) Impotriva candidaturii Rovanei Plumb au fost 13 voturi, iar in favoarea…

- Rovana Plumb a aflat luni decizia finala a Comisiei juridice din Parlamentul European, dupa dupa ce a fost analizata situația sa ca urmare a imprumutului de 800.000 de lei pe care l-a facut pentru a dona banii in campania PSD.

- "Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reactiile celor din tara - nu ma face sa am mai putina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, sustinerea mea neconditionata. O cunosc de multi ani, am muncit…

- Candidatura lui Laszlo Trocsanyi, candidat la postul de comisar european pentru vecinatate si extindere, a fost respinsa joi de Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI), au declarat pentru ...

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…