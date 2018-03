Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Iordache se reuneste miercuri, pentru prima data în acest an, dupa ce CCR a publicat saptamâna trecuta motivarea deciziei privind modificarile aduse Legii 317, ce vizeaza functionarea CSM.

- Judecatorii Daniel Morar si Stefan Minea arata, intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins obiectia de neconstitutionalitate referitoare la modificarile aduse Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice, ca actul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.”Am discutat despre legile justiției. De asemenea, am discutat despre…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Judecatorii Curții Constituționale au redactat și publicat motivarea pentru Legea 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor.Unul dintre motivele principale pentru care aceasta lege a fost retrimisa in Parlament a fost redefiniea relei-credințe și gravei neglijențe. In acest caz,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute, pe 20 martie, sesizarea PNL si USR asupra modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.Citeste si: Pippidi, scrisoare deschisa catre premier si ministrul…

- Curtea Constituționala a respins ca neintemeiate sesizarile depuse de USR pe legile justiției. Motivul este unul halucinant: cei de la USR, in lipsa de semnaturi au cerut unor deputați PNL sa semneze alaturi de ei, iar Curtea a explicat ca un parlamentar nu poate semna doua sesizari cu același obiect.…

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- USR considera injusta decizia CCR de a respinge sesizarile depuse pe legile justiției. Partidul susține ca judecatorii au incalcat propria jurisprudența și avertizeaza ca va ataca din nou modificarile propuse de PSD-ALDE. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins miercuri ca inadmisibile sesizarile…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Curtea Constitutionala a respins cele trei sesizari ale USR pe modificarea a trei acte normative: Legea privind organizarea judiciara, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor si Legea privind functionarea si organziarea CSM, potrivit unor surse oficiale citate de Mediafax.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse in data de 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303- privind statutul magistratilor, 304- privind organizarea judiciara si 317-privind organizarea CSM.

- Curtea Constitutionala a publicat motivarea deciziei din 23 ianuarie 2018, pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Cu patru modificari declarate neconstitutionale, proiectul se intoarce in Comisia Iordache, pentru a fi pus in acord cu decizia CCR.Surse din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres. “Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede in Parlament, mentionand ca este important ca restul prevederilor au fost declarate constitutionale.…

- Președintele Comisiei speciale petnru legile justiției, Florin Iordache, a explicat ca in maxim o luna vor fi finalizate legile justiției, insa totul depinde de cat de repede vor da motivarile judecatorii Curții Constituționale. Citește și: ALERTA - Președintele Comisiei Europene, AVERTISMENT…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Președintele Klaus Iohannis nici daca ar vrea nu ar putea supune la vot intr-un scrutin legile justitiei sau pe codurile penale, spune Traian Basescu "Cred ca intre timp trece de la entuziasmul stradal la realismul functiei. Nu ai cum sa supui referendumului legile justitiei. Ce articol din codul penal…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat ieri asupra sesizarilor de neconstitutionalitate depuse impotriva Legii de organizare judiciara. Sesizarile au fost admise partial, fiind respinse obiectiile legate de ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care spune ca are incredere ca sesizarile depuse la Curtea Constitutionala (CCR) vor fi admise, afirmand ca, altfel, “mare parte din reforma Justitiei facuta in anii 2004-2005 pentru a ne alatura Uniunii Europene” este anulata. “Avem incredere…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- Plenul Curții Constituționale a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara.In urma deliberarilor, Curtea Constituționala: Cu unanimitate…

- USR a contestat la Curtea Constitutionala legile justitiei, acestea fiind al treilea set de sesizari de neconstitutionalitate dupa cele depuse de catre liberali si de catre Inalta Curte de Casatie si...

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- USR a depus, luni, la Curtea Constitutionala, sesizarile in privinta proiectelor de modificare a legilor Justitiei, acestea fiind semnate de toti cei 27 de deputati ai partidului, 16 deputati PMP, patru independenti si trei deputati PNL. „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala…

- „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala pe cele trei legi ale Justitiei. Asteptam cu interes analiza acestor contestatii si decizia Curtii. USR a promis ca va folosi toate instrumentele legale si toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru a incerca sa amane…

- Uniunea Salvati Romania a a depus, luni, la Curtea Constitutionala sesizarile in privinta proiectelor de modificare a legilor justitiei, care submineaza independenta magistratilor din Romania, anunta un comunicat de presa. Sesizarile USR au fost semnate de toti cei 27 de deputati ai partidului, 16 deputati…

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- PNL face apel la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sa analizeze cu „responsabilitate” sesizarile cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- Modificarile la legile justiției, trimise ambasadelor Florin Iordache transmite ambasadelor textul tradus al celor trei legi noi care vizeaza Justitia: Modificarile, adoptate pentru a raspunde problemelor sistemului judiciar. Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul PSD Florin…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Parlamentarii Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei au adoptat, luni seara, un amendament al PSD la proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, conform caruia Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie va fi condusa de un procuror sef. "Sectia…

- Comisia speciala condusa de Florin Iordache s-a reunit din nou luni pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. 0 0 0 0 0 0

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei a amanat, luni, din nou dezbaterile la modificarile Codurilor Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, la propunerea presedintelui comisiei Florin Iordache, transmite Agerpres.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata, luni, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces.

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se reuneste, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei. Este vorba despre statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile ...