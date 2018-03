Comisia Iordache reia de luni modificarea legilor justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala privind justitia se reuneste, luni, la ora 10:00, pentru a pune in acord legile justitiei cu Deciziile CCR, dupa ce mai multe articole din corpul legilor au fost declarate necostitutionale.

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea si cu presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, ca este important ca legile justitiei sa fie adoptate fara graba si

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea si cu presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, ca este important ca legile justitiei sa fie adoptate fara graba si in acord cu deciziile CCR.

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea si cu presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, ca este important ca legile justitiei sa fie adoptate fara graba si in acord cu deciziile CCR.

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Fostul ministru al Justiței, Robert Cazanciuc, impreuna cu președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, au discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament, despre calendarul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004…

- "Mai multe legi am discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.), aflate in procedura parlamentara, si despre legile Justitiei, impreuna cu presedintele comisiei, Florin Iordache, ideea a fost sa avem un calendar in care sa nu ne grabim. Am avut ieri o prima sedinta a comisiei, am luat fiecare text in parte.…

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea si cu presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, ca este important ca legile justitiei sa fie adoptate fara graba si in acord cu Deciziile CCR.

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența pe legile justiției, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, a afirmat miercuri ca articolele declarate neconstitutionale apartin aproape in totalitate organizatiilor profesionale, adaugand ca eliminarea presedintelui tarii din numirea conducerii Inaltei Curti…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, reia miercuri, de la ora 15.00, dezbaterile pe cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317 din 2004.Curtea Constitutionala a decis ca toate cele trei proiecte au articole care incalca Legea…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat marti ca majoritatea PSD - ALDE "a ingropat" solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia privind modificarea legilor Justitiei, afirmand ca in comisia de modificare a legilor Justitiei vor urma modificari la Codurile penale, iar "procesul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”. „Este o atmosfera…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Simpla prezența la București a celui de-al doilea om din Comisia Europeana – practic, ”guvernul Europei” – spune mai multe decat declarațiile facute, la finalul vizitei, de oficialul de la Bruxelles . Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a trantit pe masa ingrijorarile Europei despre noi, acasa la…

- Jurnalistii Digi24 au obtinut o inregistrare cu o parte a dialogului purtat de vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si parlamentarii din Comisia speciala condusa de Florin Iordache, printre aceștia numarandu-se Eugen Nicolicea, Robert Cazanciuc, Ioan Cupșa, Marton Arpad, Stelian Ion…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a anuntat ca parlamentarii PSD si ALDE au respins in mod politicianist proiectul pentru modificarea Legii minelor. Angelica Fador a precizat ca in sedinta de ieri a Comisiei pentru administratie a fost dezbatut un proiect foarte important initiat de PNL, cel ...

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea a fost facut de Alina Tanaescu,…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- Daca Viorica Dancila a anunțat ca tot Guvernul renunța la protecția SPP, in urma acuzațiilor publice lansate de Liviu Dragnea la adresa generalului Pahonțu, predecesorii actualului premier nu renunța la serviciile SPP.Deputatul PSD Mihai Tudose, fost prim ministru, are paza si protectie SPP…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, este de parere ca desemnarea lui Liviu Dragnea drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale din 2019 ar fi o greșeala comparabila cu susținerea lui Geoana in 2009. Candidatul trebuie sa fie persoana care sta…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Tv, ca legile justitiei nu au fost traduse în engleza pentru ambasade, ci sunt postate pe site-ul comisiei speciale pentru oricine este dornic sa

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- Precizarea vine in contextul in care presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate…

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul PSD…

- Fostul premier Sorin Grindeanu intervine in scandalul generat de legile justiției și spune ca presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, are din punct de vedere al Parlamentului expertiza in acest domeniu.„Domnul Iordache este deputat și daca nu ma inșel este…

- Magistrați din toata țara protesteaza impotriva modificarilor operate de majoritatea parlamentara la legile Justiției. Au facut-o și o fac in continuare atat procurori cat și judecatori. Boicotul s-a extins acum chiar și in cadrul Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justiției…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei va elabora trei proiecte de lege care vor modifica Codul Penal, Codul de procedura Penala si Codul de procedura Civila, membrii Comisiei urmand sa propuna modificari sau amendamente in prima parte a lunii ianuarie.

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- "PNL a finalizat contestatiile la CCR pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei agentii in perioada 2007 - 2013 de catre parlamentari ai Romaniei. Practic, faradelegea PSD a marcat intr-un mod nemaiintalnit…

- Lucrarile Comisiei speciale pentru legile justitiei continua marti seara in acorduri de muzica clasica, melodii difuzate de reprezentantii USR, dupa ce au fost doua pauze de consultari. "Nu se pleaca acasa pana nu terminam amandoua legile", a spus presedintele comisiei, Florin Iordache, care s-a…

- Deputatul USR Stelian Ion a dat marti seara drumul la muzica in plina sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache. Parlamentarul USR si-a justificat astfel decizia de a pune Bach si Requiem de Mozart astfel: "Domnule presedinte, aceasta comisie este o mascarada. V-am rugat la inceput sa suspendati…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…