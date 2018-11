Judecatorii si procurorii sunt eliberati din functie in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si e) ori a conditiei privind buna reputatie, daca in acest ultim caz se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie, prevede textul adoptat, la propunerea PSD, la OUG 92/2018 de modificare a legilor Justitiei.

Membrii comisiei au acceptat un amendament al USR, care prevede ca vor fi promovati la Parchetul de pe langa ICCJ procurorii care nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii trei ani, textul initial nestabilind un termen.

"Pentru a fi promovati…