Peste 60% dintre angajatori spun ca vor acorda prime de sarbatori, in 2018

Peste 65% dintre angajatori vor organiza, in acest an, petreceri de Craciun, iar sase din zece au spus ca vor acorda prime de sarbatori salariatilor, arata rezultatele unui barometru de opinie, publicate marti. Datele centralizate, in luna noiembrie, de… [citeste mai departe]