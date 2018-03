Comisia Iordache continuă dezbaterile pe legile Justiţiei In sedinta de luni, parlamentarii din comisie au adoptat raportul la legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si au parcurs mai multe articole din legile 303/2004 si 317/2004. Membrii comisiei au decis, luni, la modificarea legii 303/2004, ca presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functie a judecatorilor si procurorilor stagiari. Initial, articolul 31 al legii prevedea ca presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor stagiari, iar refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- In forma analizata de CCR, alineatul 7 al articolului 7 din Legea 303/2004 prevedea ca „informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si parchete,…

- De asemenea, s-a decis eliminarea comisiilor de control SRI si SIE din procedura de verificare a declaratiilor pe proprie raspundere ale magistratilor privind colaborarea cu serviciile de informatii. Astfel, potrivit articolului 31 alin. (3) din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor…

- Comisia parlamentara speciala care modifica Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), a votat luni articolul care prevede ca presedintele Romaniei este eliminat din numirea si revocarea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, atributiile fiind preluate de Consiliul Superior al Magistraturii…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale Justitiei a dat luni, cu 12 voturi “pentru” si 6 “impotriva”, raport de adoptare pentru modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce unele articole au fost declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala (CCR).…

- S-au inregistrat 12 voturi "pentru" si sase "impotriva". Parlamentarii din comisie au respins mai multe amendamente propuse de senatorul PSD Serban Nicolae pe motiv ca exced deciziilor CCR. Reformularea articoluluiComisia a decis reformularea articolului privind Sectia…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Judecatorii si procurorii au vocatie egala sub aspectul eligibilitatii in calitatea de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis unele obiectii de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, sambata, ca procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii. "O regula elementara! Procedura…

- Procedurile de numire si revocare a procurorilor-sefi vor ramane neschimbate Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader și procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se confrunta in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Kovesi susține ca raportul lui Tudorel Toader conține acuzații extrem de grave, dar pentru care nu exista nicio proba.”Acuzațiile pe care domnul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat in plenul Consiliului Superior al Magistraturii și a ținut sa le dea asigurari membrilor acestui for ca raportul prin care a cerut revocarea Laurei Codruța Koves a fost urcat pe site in cel mai scurt timp posibil. Tudorel Toader a explicat ca site-ul…

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- Ministerul Justiției a publicat, azi, raportul privind activitatea conducerii DNA, acesta conținând discursul lui Tudorel Toader de joi seara, când a prezentat motivele pentru care solicita revocarea Laurei Codruța Kovesi. Documentul conține și 11 anexe, decizii ale unor instituții și regulamente…

- Site ul MJ nu fucționeaza de mai bine de 14 ore Judecatorului Horațius Dumbrava, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, i se pare suspect faptul ca raportul in baza caruia ministrul Justiției, Tudorel Toader, a formulat propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, nu…

- PNL saluta faptul ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost declarate neconstitutionale, liberalii intentionand ca sesizeze Curtea Constitutionala si in legatura cu alte articole din cele trei…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea de modificare a Legii 317/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timp ce pentru respingerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- La aproape noua luni de la inființare, Comisia de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 și-a prezentat, luni, concluziile. Raportul a fost votat de plenul reunit al celor doua Camere, cu 205 voturi „pentru”, 94 de voturi „impotriva” si 24 de abtineri. Hotararea Parlamentului…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Lucrarile reuniunii au fost coordonate de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției. Participanți la intrevedere La intrevedere au participat domnul Ilie Iulian Dragomir, judecator, vicepreședinte și doamna Tabita Monica Maftei, magistrat-asistent,…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Decizia apartine Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu recurs. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) anunta, in urma exercitarii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- CCR amana decizia privind obiectiile formulate de ICCJ si PNL pe Legile Justitiei Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei.…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL, la legile justitiei, adoptate de Parlament, la sfarșitul lunii decembrie, anul trecut, in regim de urgența. Pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Procuroarele Victoria Birsan si Marinela Arginteanu, care au obtinut cele mai bune note la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a procurorilor, au preluat conducerea Parchetului de pe…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- 'PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004. Exista amendamente certe care sunt adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale si a unor angajamente europene ale Romaniei in privinta acestei legi.…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…

- Senatul va acorda, astazi, vot final, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres.

- Senatorii au decis sa intrerupa dezbaterea in plen a proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a participa la sedinta plenului reunit. Plenul Senatului a decis ca dezbaterea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM sa…

- Proiectele de lege privind organizarea judiciara si functionarea CSM Miercuri încep în plenul Senatului dezbaterile proiectelor de lege privind organizarea judiciara si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii, care au fost dezbatute, marti seara, într-o atmosfera…