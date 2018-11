Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, continua luni dezbaterile asupra amendamentelor la Ordonanta de urgenta nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. Presedintele…

- Comisia parlamentara speciala pentru pentru sistematizarea legislatiei in domeniul Justitiei a introdus, miercuri, un nou criteriu de eliberare din functie a judecatorilor si procurorilor, respectiv "neindeplinirea conditiei privind buna reputatie". Comisia parlamentara pentruLegile Justitiei…

- Judecatorii si procurorii sunt eliberati din functie in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si e) ori a conditiei privind buna reputatie, daca in acest ultim caz se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie, prevede textul adoptat, la propunerea PSD, la OUG…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, pe 14 noiembrie, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti,…

- CCR dezbate sesizarile privind modificarea Codului penal Curtea Constitutionala a Romaniei continua azi, joi, discutiile incepute miercuri pe sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru…

- Liviu Dragnea si-a delegat, pentru ziua de luni, 8 octombrie, atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor lui Florin Iordache. Decizia a fost anuntata de catre Romania TV, sursa care precizeaza ca aceasta vine in contextul in care presedintele PSD a avut termen in apelul sau la Inalta Curte…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca modificarile aduse Legii privind Statutul judecatorilor si procurorilor sunt CONSTITUTIONALE, dupa ce a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a atacat la Curte legea considerand ca aceasta incalca normele si principiile constitutionale…

- Presedintele comisiei, Eugen Nicolicea, a declarat ca anumite prevederi din ordonanta au fost modificate prin alte acte normative, printre care legile Justitiei si Codurile penale. Membrii comisiei trebuie sa tina cont de aceste formule si sa se faca corelare pentru a nu exista "un conflict temporar…