- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Fostul ministru al Justiței, Robert Cazanciuc, impreuna cu președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, au discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament, despre calendarul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004…

- Comisia speciala parlamentara pe justitie condusa de deputatul PSD Florin Iordache lucreaza miercuri la articolele declarate neconstitutionale din cele trei legi ale justitiei, adoptate la sfarsitului anului trecut, ca urmare a sesizarilor PNL si ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie admise de Curtea…

- Membrii comisiei au fost anuntati de reinceperea activitatii, urmand ca ulterior sa fie stabilita ziua si ora primei sedinte. Modificarile asupra celor trei legi ale justitiei, adoptate la sfarsitul anului trecut de catre Parlament, au fost constestate la CCR si de catre PNL si de Inalta Curte…

- Locul vacant de judecator la Curtea Constituționala a fost suplinit. Președintele Curții Supreme de Justiției, Mihai Poalelungi, a fost ales magistrat la Inalta Curte de Consiliul Superior al Magistraturii.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- Saptamana Educatiei Juridice | Judecatori, procurori si avocati, cu legea in scoli Mai multi angajati din domeniul juridic, printre care judecatori, procurori si avocati, vor sustine in scoli, in perioada 5 - 9 martie, cursuri de educatie juridica pe teme de interes pentru elevi si profesori, precum…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- "Cu privire la criticile de neconstitutionalitate privind art. I pct. 44 din lege, prin care se abroga art. 31 alin. (3) si (4) din Legea nr. 303/2004, Curtea constata ca acestea abroga dispozitiile legale referitoare la competenta Presedintelui Romaniei de a refuza o singura data numirea in functia…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Proiectul de lege, depus la Senat pe 13 decembrie 2017 și semnat de 44 de parlamentari PSD, vizeaza modificare art. 33 alin. 1 din Statutul magistraților. Este vorba de introducerea posibilitații ca și agenții de Poliție judiciara cu studii superioare juridice sa poata participa la concursul de intrare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- 'Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. - raportul asupra activitatii manageriale a DNA) nu putea sa fie altceva decat concluzia ministrului, dar eu raman sceptic ca urmatorul pas va fi revocarea procurorului-sef al DNA. Presedintele Iohannis acum cateva zile a spus ca el nu are niciun motiv pentru…

- Inspecția Judiciara a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 12 februarie s-a sesizat din oficiu dupa apariția in presa a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti. „In prezent, o echipa…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si PNL fața de modificarile aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cea de-a treia din pachetul de reforma a Justiției. ...

- CCR cere clarificari la modificarile aduse statutului magistratilor Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a admis o parte din sesizarile privind modificarile la Statutul Magistratilor operate în Parlament, cerând re-definirea "erorii judiciare", "relei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Curtea Constitutionala va lua astazi o decizie cu privire la controversatele Legi ale Justitiei. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii Consiliului Superior…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Organul consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experți independenți in domeniul…

- . Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), gasește declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei "o amenintare si o presiune". "Uitati-va la declaratia de ieri a lui Augustin…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei.

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Modificarile la legile justiției, trimise ambasadelor Florin Iordache transmite ambasadelor textul tradus al celor trei legi noi care vizeaza Justitia: Modificarile, adoptate pentru a raspunde problemelor sistemului judiciar. Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul PSD Florin…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Curtea Suprema a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) cu excepții de neconstituționalitate fața de modificarile aduse Legilor Justiției , respectiv a Legii 303, 304 și 317 din 2004. In cazul primei legi, 303/2004, 89 de judecatori ai instanței supreme au stabilit in urma dezbaterilor din…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu articole din Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificate de Parlament, relateaza Digi 24.Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea…

- "Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.DOCUMENTUL poate fi consultat AICI "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei…

- Modificarea legii privind organizarea si functionarea CSM Senatorii au adoptat joi ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justitiei, promovate de actuala majoritate parlamentara. Este vorba de proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Înalta Culte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala în legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Judecatorii de la Inalta Culte de Casatie si Justitie au fost convocati joi, incepand cu ora 13,00, pentru a discuta in cadrul Sectiilor unite despre sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei. Potrivit dispozitiilor articolului 25…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor ar urma sa intre marti la vot final in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Cu o zi in urma, Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre…