- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a admis marti o serie de amendamente la legea 303/2004 privind statutul magistratilor, astfel incat notiunea de eroare judiciara a fost redefinita, transmite News.ro . Potrivit raportului de admitere, art. 96 din legea nr. 303/2004 se modifica si…

- Comisia Iordache a redefinit eroarea judiciara, la raspunderea magistraților; Inspecția Judiciara, implicata in procedura acțiunii in regres, potrivit deciziei comisie de marți. PNL a anunțat ca va ataca la Curtea Constituționala noua forma a propunerii legislative. Comisia a finalizat și votat modificarile…

- In sedinta de luni, parlamentarii din comisie au adoptat raportul la legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si au parcurs mai multe articole din legile 303/2004 si 317/2004. Membrii comisiei au decis, luni, la modificarea legii 303/2004, ca presedintele Romaniei nu poate refuza…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM in legatura cu raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre cei doi a unor abateri disciplinare. Pe ordinea…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au stabilit, miercuri suspendarea din funcție pentru șase luni de zile a judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Decizia de miercuri a fost luata cu in…

- Parlamentarii vor pensii speciale pentru primari . Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au dezbatut, miercuri cazul judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Șecția a luat miercuri in discuție raportul Inspecției Judiciare in cazul magistratului…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca magistratii nu trebuie sa aiba atitudini care sa lase loc de suspiciune si a remarcat ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta.…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum a fost verificat de Inspectia Judiciara, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni. Dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum,…

- Inspectia Judiciara face verificari pentru a stabili daca exista indicii privind o abatere disciplinara in cazul procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, Alexandra Lancranjan,dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni.…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pâna pe 15 aprilie, în acest moment avându-se în vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, anunta Oana Iacob, secretar de stat în…

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Reprezentantii societatii civile, alesi membri in Consiliul Superior al Magistraturii au luat act cu ingrijorare de lipsa de reactie a autoritatilor abilitate fata de dezvaluirile din mass-media privind actele de corupere grava a functiilor si atributiilor judiciare, referitor la cazul proceselor trucate.…

- Masura este prevazuta intr-un proiect de ordonanța de urgența emis de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit notei de fundamentare, scopul proiectului de act normativ este asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare și inovare, precum și pentru cei care…

- Declaratiile fiscale referitoare la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu prin mijloace electronice de transmitere la distanta, anunta Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Galati. Transmiterea declaratiilor prin internet ofera avantaje precum: economia…

- Procurorul general a sesizat, inca din septembrie 2017, Inspectia Judiciara in cazul procuroarei Iorga Moraru care a instrumentat dosarul Microsoft. Motivul a fost tergiversarea dosarului Microsoft, potrivit unui comunicat publicat astazi.

- Ministerul Finantelor Publice a publicat ieri, 1 februarie, un comunicat de presa prin care anunta ca pregateste un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice. Proiectul normativ este in curs de elaborare, in contextul prorogarii termenului de…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 ianuarie 2018 I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a anunțat decizia pe care au luat-o in privința legii statutului magistraților. Sunt chestiuni parțial neconstituționale in aceasta lege. „Am primit o serie de critici, care vizeaza critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul…

- Ghiseele Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta sunt inchise miercuri, 24 ianuarie 2018, conform prevederilor art. 139 din Legea 53 2003 privind Codul muncii, potrivit caruia Ziua Unirii Principatelor Romane reprezinta sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Agentiile fiscale din cadrul…

- Ministerul Finanțelor Publice face urmatoarele precizari referitoare la Legea 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale: Actul normativ a reprezentat o inițiativa parlamentara. In cadrul dezbaterii proiectului de lege, punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice a fost unul negativ, respectiv…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca…

- Pentru anul fiscal 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prezentam, mai jos, sintetic taxele locale: Categoria de impozit…

- Plafonul maxim alocat garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza doua miliarde de lei, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului, iar marja maxima de dobanda a fost redusa de la 2,5% la 2%. "Principalele schimbari vizeaza…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Guvernul a decis sa amane pana la 1 iulie plata contribuțiilor, a TVA și a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie. Masura ar fi trebuit sa intre in vigoare peste doar cateva zile. Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare…

- Deși Consiliul Uniunii Europene a aprobat Romaniei posibilitatea de a aplica un plafon de scutire de TVA pentru intreprinderile mici, de maximum 300.000 de lei (88.500 euro), in creștere de la 220.000 de lei, inca din luna octombrie, Ministerul Finanțelor Publice precizeaza ca acesta se va putea aplica…

- ”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.”, se arata intr-un anunț al Administrației Prezidențiale. Ordonanța privind introducerea split TVA…

- Ministerul Finanțelor Publice a informat opinia publica cu privire la aprobarea acordata Romaniei de Consiliul Uniunii Europene prin Decizia 2017/1855 de a aplica un plafon de scutire de TVA pentru mici intreprinderi de maximum 88.500 euro, calculat la cursul de schimb din ziua aderarii Romaniei la…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca magistratii "sunt si ei oameni" si daca au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta, ei trebuie sa raspunda. "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca pana la data aprobarii prin lege a noului plafon de scutire de TVA de 300.000 de lei, se aplica plafonul de scutire prevazut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv 220.000 de lei.

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 80 de voturi pentru si 28 de voturi impotriva, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Urmeaza acum sa mearga la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, care o poate retrimite Parlamentului sau o…