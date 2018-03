Stiri pe aceeasi tema

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- Consilul Suprem de Aparare a Țarii se reuneste, marti, 20 martie, in sedinta, anunta Administratia Prezidentiala, iar bilantul mai multor institutii se afla pe ordinea de zi. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce sedinta CSAT de marti, care va avea pe ordinea de zi subiecte referitoare la…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Legea de modificare a Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau, sustine Livia Stanciu intr-o opinie separata la motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis unele obiectii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu, pâna la solutionarea recursului formulat de anchetator împotriva deciziei de excludere din magistratura,

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, sambata, ca procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii. "O regula elementara! Procedura…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea DNA pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala. Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc…

- Revocarea Laurei Codruța Kovesi a primit aviz negativ din partea CSM , iar Parchetul General precizeaza ca acest lucru confirma punctul de vedere exprimat constant de conducerea instituției. Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa comunice urmatoarele: ​Avizul negativ dat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului…

- Acuzatii grave dupa sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratii au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la DNA. A fost un aviz negativ dat cererii lui Tudorel Toader. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur aceasta hotarare.Citește…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Anuntul a venit la finalul sedintei de doua ore si jumatate, la care au fost prezenti atat ministrul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader și procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, se confrunta in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Kovesi susține ca raportul lui Tudorel Toader conține acuzații extrem de grave, dar pentru care nu exista nicio proba.”Acuzațiile pe care domnul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat in plenul Consiliului Superior al Magistraturii și a ținut sa le dea asigurari membrilor acestui for ca raportul prin care a cerut revocarea Laurei Codruța Koves a fost urcat pe site in cel mai scurt timp posibil. Tudorel Toader a explicat ca site-ul…

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, in cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ”In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Consiliul Superior al Magistraturii va lua in discutie astazi solicitarea Ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit DNA, in intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii,…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Site-ul Ministerului Justitiei este blocat si la mai bine de 18 ore de la momentul in care Tudorel Toader a anuntat ca initiaza procedura de revocare din functie sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari. Cel mai probabil site-ul este tinta…

- Site ul MJ nu fucționeaza de mai bine de 14 ore Judecatorului Horațius Dumbrava, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, i se pare suspect faptul ca raportul in baza caruia ministrul Justiției, Tudorel Toader, a formulat propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, nu…

- Site-ul Ministerului Justitiei este blocat si la mai bine de 17 ore de la momentul anuntului facut de Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.…

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie."Asteptam propunerea de revocare. Urmeaza sa o analizam…

- Președintele Romaniei i-a sfatuit marți pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii sa nu se lase influențați de tentativa celor care pun la indoiala actul de justiție și i-a asigurat de susținerea sa deplina, dar și a romanilor in indeplinirea misiunii lor.

- Luni, 19.02.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017 in cadrul Adunarii generale a judecatorilor cu participarea judecatorilor din circumscriptia curtii de apel si altor invitati de la principalele institutii cu care colaboram institutional. La sedinta de bilant…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, dupa ce a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ii va primi marti, 20 februarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, pe magistrații absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Carmen Dan si premierul Dancila, anunt…

- Adunarea generala a judecatorilor s-a intrunit la Curtea de Apel Galati marti, 13 februarie 2018, ocazie in cadrul careia a fost prezentat Raportul de activitate al Curtii de Apel Galati in cursul anului 2017. Potrivit legii, Adunarile generale ale judecatorilor dezbat activitatea anuala desfasurata…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a afirmat ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Zi decisiva maine la ședința Consiliului Superior al Magistraturii pentru judecatoarea suspendata din funcție, Domnica Manole. CSM urmeaza sa examineze cererea depusa de fosta magistrata prin care solicita ca organul colegial sa-și anuleze hotararea din 4 iulie 2017 privind demiterea sa din funcție,…

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie…

- Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Ex-judecatoarea Domnica Manole și avocata Viorica Grecu au adresat o cerere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care cer anularea hotaririi emise pe 4 iulie anul trecut, prin care Domnica Manole a fost eliberata din funcția de judecator al Curții de Apel Chișinau. Domnica Manole precizeaza…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform surselor din interiorul CSM, Codruț Olaru a fost ales fara niciun vot al procurorilor din CSM, asta in ciuda faptului ca el face parte din Consiliu din partea procurorilor. "In…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri, incepand cu ora 10.00, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care va fi aleasa noua conducere si se va discuta raportul de activitate pe anul 2017. Aceasta va fi prima aparitie publica a sefului statului din acest an.…

- Procuroarele Victoria Birsan si Marinela Arginteanu, care au obtinut cele mai bune note la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a procurorilor, au preluat conducerea Parchetului de pe…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Ce prevede proiectul : "Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Senatul Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei a modificat, ieri, la propunerea PSD-ALDE, un articol din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor astfel incat Presedintele Romaniei poate refuza motivat, o singura data, numirea procurorilor de rang inalt, anume Procurorul…