Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public in legatura cu procedura de avizare a propunerilor formulate de ministrul justitiei, de numire in functii de conducere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor…

- Klaus Iohannis a respins propunerea ministrului Tudorel Toader pentru șefia DNA, pe Adina Florea.Iata comunicatul Administrației Prezidențiale:"În luna octombrie a.c., ministrul justiției, domnul Tudorel Toader, a transmis Președintelui României, domnul Klaus Iohannis,…

- Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a afirmat recent ca raportul pe aceasta ordonanta ar putea sa intre miercuri in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor.In sedinta precedenta, comisia a adoptat mai multe amendamente, printre…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, continua luni dezbaterile asupra amendamentelor la Ordonanta de urgenta nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. Presedintele…

- Judecatorii si procurorii sunt eliberati din functie in cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si e) ori a conditiei privind buna reputatie, daca in acest ultim caz se apreciaza ca nu se impune mentinerea in functie, prevede textul adoptat, la propunerea PSD, la OUG…

- Procurorii de la DNA, DIICOT si de la parchetele importante ramân în functii, a decis sectia de procurori din CSM. Ordonanta privind legile justitiei nu se aplica retroactiv, considera membrii CSM din secția pentru procurori. ”Secția…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a ajuns miercuri la sediul CSM pentru a participa la ședința despre OUG pe legile justiției. Acesta le-a spus jurnaliștilor ca este dreptul sau de a participa, precizand ca va da declarații la ieșire, informeaza Antena3.Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa plece de la Parchetul General inapoi la DIICOT Sibiu, ca urmare a adoptarii ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei."Daca are grad de parchet de tribunal, cu siguranta…