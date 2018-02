Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat vineri ca este surprins sa auda ca negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, nu intelege pozitia Marii Britanii privind perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite, informeaza Mediafax.Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Comisia Europeana a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit in prima saptamana a lunii ianuarie 664 de milioane de euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017.…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Peste 10.000 de cetateni au fost direct informati in acesti ani, prin proiectul finantat de catre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si de catre ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultarile publice europene lansate, respectarea drepturilor cetatenilor, tarifele reduse…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi,…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Germania, Frantei si Belgiei in legatura cu nerespectarea de catre acestea a obligatiei de a notifica transpunerea completa a legislatiei UE referitoare la recunoasterea calificarilor profesionale, transmite dpa.…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finanțarea ONG-urilor, dupa ce in aceeași zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia și Cehia in fața CJUE pentru ca nu și-au indeplinit obligațiile cu privire la primirea…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Comisia Europeana va propune miercuri o mai mare integrare a zonei euro care ar ajuta la unificarea intregii Uniunii Europene si nu doar a zonei unice, informeaza Reuters. Executivul comunitar va...

- Biroul Procuraturii din Ungaria a inaintat acuzații oficiale de spionaj impotriva lui Bela Kovacs, politician de dreapta, eurodeputat din partea partidului „Jobbik“, anunta Reuters. Kovacs este acuzat de spionaj impotriva instituțiilor Uniunii Europene in favoarea unui „stat strain”. O purtatoare de…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema Brexitului, iar o treime dintre ei sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara Uniunii Europene - cel mai mare bloc comercial din lume, arata un sondaj publicat duminica de Reuters si citat de Agerpres.

- Comisia Europeana propune noi instrumente pentru a limita fraudele din domeniul TVA la nivelul Uniunii Europene si pentru a corecta lacunele care pot conduce la frauda pe scara larga in acest domeniu. Printre acestea se numara infiintarea unui sistem online de schimb de informatii in cadrul “Eurofisc”.…

- Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a anuntat, joi, ca functionarii consiliilor judetene si ai primariilor care implementeaza proiecte cu finantare europeana vor beneficia de sporuri asigurate din bugetul Uniunii Europene. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi ca se va ști in urmatoarele cateva zile daca negocierile cu Marea Britanie asupra Brexitului au inregistrat suficiente progrese pentru a putea intra in faza a doua, informeaza agenția de presa Reuters. 'Suntem în negocieri…

- Bugetele naționale a șase state din zona euro ar putea incalca anul viitor reglementarile UE privind deficitul bugetar, in timp ce Italia, Franța și Belgia nu au reușit sa-și reduca datoria publica in linie cu cerințele blocului comunitar, a avertizat miercuri Comisia Europeana (CE), transmite Reuters.…

- Agenția Europeana a Medicamentului se va muta, dupa Brexit, la Amsterdam, a anunțat președinția Uniunii Europene. UPDATE 1: Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului,…

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Premierul britanic Theresa May se pregateste sa propuna alte pana la 20 de miliarde de lire sterline (peste 22,3 miliarde de euro) Uniunii Europene (UE), in contul ”facturii Brexitului”, dezvaluie in editia de joi tabloidul The Sun, scrie Reuters, conform news.ro.In cazul in care nu se inregistreaza…