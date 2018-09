Ilie Bolojan demisioneaza din functia de prim-vicepresedinte al PNL

Despre politicianul aflat in fruntea Primariei Oradea s-a aflat, in cursul zilei de marti, ca a ales sa renunte la functia de prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal. Ilie Bolojan ramane cu calitatea de simplu membru in cadrul PNL. Si in vara, mai precis… [citeste mai departe]