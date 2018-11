Comisia Europeana va restitui 444 de milioane de euro fermierilor europeni

Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va restitui fermierilor europeni 444 de milioane de euro, suma care initial a fost dedusa din platile directe pentru 2018 conform reglementarilor PAC (Politica Agricola Comuna) pentru crearea in acest an a rezervei de criza in sectorul agricol, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.



Chiar daca sectorul agricol s-a confruntat cu situatii critice in acest an, cum ar fi vremea extrema din timpul verii, nu a fost necesara deblocarea rezervei de criza in 2018 pentru a furniza un sprijin adecvat fermierilor europeni. Au fost luate masuri…