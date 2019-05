Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns la sectia de votare la care este arondat. 26 mai, alegeri europarlamentare plus referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii isi vor alege reprezentantii din Parlamentul European pentru urmatoarea…

- Victor Ponta se numara si el printre liderii politici care au votat deja. La iesirea din sectia de votare la care este arondat, Victor Ponta a facut si o scurta declaratie. 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin…

- Candidatul numarul 1 pe lista USR PLUS a iesit din sectia de votare. Acesta a facut o serie de declaratii jurnalistilor aflati acolo. 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii isi vor alege reprezentantii…

- Italia este pregatita sa ignore regulile bugetare ale Uniunii Europene pentru a stimula astfel ocuparea fortei de munca, a declarat marti vicepremierul Matteo Salvini, potrivit Agerpres.„Daca vom avea nevoie sa depasim anumite limite, cum ar fi deficitul bugetar de 3% (din PIB) sau 130-140%…

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- In demersul de a convinge Comisia Europeana sa renunte la Raportul MCV, Guvernul a trimis la negocieri oameni de partid, nu specialisti in drept. Liviu Dragnea e deranjat ca diplomatii din MAE nu sustin in UE modificarile operate de PSD in Justitie, asa ca a trimis „supervizori“ la Bruxelles, sustin…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader in scrisoarea in care ministrul Justitiei anunta de ce considera ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror-sef european. „Este adevarat. Regulile privind procedura de selectie…