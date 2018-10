"Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor romane sa regandeasca cursul lor de actiune si sa construiasca un consens amplu privind calea de urmat. Si vreau sa repet acest apel si il voi repeta mai tarziu in aceasta saptamana in plenara. CE este mereu gata sa coopereze si sa sprijine autoritatile romane in acest proces", a declarat Timmermans…