Comisia Europeana va conditiona in curand alocarea fondurilor UE de respectarea independentei justitiei

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…

- Intrebat miercuri de jurnalisti daca se se va tine cont de prevederile de observatiile Comisiei de la Venetia din urmatorul raport MCV si daca ele vor fi implementate complet, Dragnea a spus ca nimic nu poate fi implementat in totalitate, dar ca se va tine cont de acele prevederi. Liderul PSD a subliniat…

- "Vreau sa o felicit cu toata forta pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru prestatia de azi, pentru pozitia pe care a avut-o si pentru demnitatea cu care a aparat pozitia Romaniei si imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit si dezbaterea din Comisia LIBE si interventiile de astazi.…

- Ingrijorarile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans privind modificarile legislatiei din Justitie sunt si ingrijorarile magistratilor romani, mai ales in privinta presiunii asupra institutiilor judiciare, a declarat, marti, procurorul general Augustin Lazar. "Am vazut ingrijorarea…

- "Nici macar cand am febra nu pot ajunge sa halucinez precum precarul asta care are impresia ca funcția de Prim-vicepreședinte al Comisiei Europene il transforma automat intr-un zeu olimpian. Am mai spus-o și o repet – nu ma numar printre cei care, pentru a-și face realitatea mai suportabila, iși…

- "Este pacat ca Romania a ajuns sa fie criticata la scena deschisa pe plan european din cauza politicii iresponsabile și obtuze a lui Liviu Dragnea. Iar politicieni precum Manfred Weber (liderul popularilor europeni și candidat la președinția Comisiei Europene in 2019) iși fac campanie electorala…

- Manfred Weber susține ca este ”extrem de ingrijorat cu privire la situația din Romania. Am intrebat-o pe premierul Viorica Dancila despre corupție și independența statului de drept. Nu vom negocia statul de drept” punand hashtagul #BetterEurope, adica o Europa mai buna. Mai mult, oficialul…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a afirmat ca exista si mize politice externe ca Guvernul actual sa nu fie in functie la preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE,...