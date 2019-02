Comisia Europeană urmăreşte cu mare îngrijorare ultimele evoluţii legate de statul de drept din România Atat continutul, cat si procedura ultimelor schimbari, prin folosirea de ordonante de urgenta, fara consultari cu justitia si cei direct interesati par a fi in contradictie directa cu recomandarile Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, sustinute de toate statele membre si in consecinta Comisia va cere explicatii de la guvernul roman cu privire la cele mai recente schimbari, a subliniat purtatorul de cuvant. "Va amintesc faptul ca raportul CE din noiembrie indeamna Romania sa instituie un sistem solid si independent de numire a procurorilor in functii inalte,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare ultimele evolutii legate de statul de drept din Romania, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Atat continutul, cat si procedura ultimelor schimbari, prin folosirea de ordonante de urgenta, fara consultari cu justitia si cei…

- Comisia Europeana considera ca modificarile legilor justiției prin cele doua ordonanțe de urgența adoptate marți pun in pericol statutul Romaniei in cadrul Comisiei și incalca recomandarile MCV. Comisia Europeana a anunțat ca va cere explicații Guvernului de la București. "Comisia Europeana urmarește…

- Comisia Europeana reactioneaza critic la ultima ordonanta de urgenta adoptata de Guvernul Dancila, pentru modificarea legilor justitiei. Christian Wigant, purtator de cuvant al Comisiei Europene,a declarat pentru HotNews.ro:​​„Comisia Europeana urmarește cu mare ingrijorare cele mai recente…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a preluat in regim prioritar solicitarea Forumului Judecatorilor din Romania de a se stabili daca autoritațile romane au sau nu obligația de a respecta recomandarile facute de Comisia Europeana in Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție, anunța HotNews…

- Tariceanu acuza o „criza de legitimitate in care se adanceste Comisia Europeana prin maniera de abordare a relatiilor cu Polonia si Ungaria, in privinta aplicarii art. 7 din Tratatul UE, si cu Romania in privinta perpetuarii Mecanismului de Cooperare si Verificare la 12 ani de la aderare". „Ceremonia…

- Jean - Claude Juncker, AVERTISMENT EXPLOZIV pentru PSD - ALDE privind amnistiaPreședintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca statul de drept nu este negociabil pentru el.„Stiți…

- "Consiliul UE saluta rapoartele elaborate de Comisia Europeana privind progresele inregistrate de Bulgaria si Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Consiluil UE lauda activitatea Comisiei Europene, inclusiv metodologia folosita, si impartaseste obiectivul si analiza echilibrata…

- "Ceea ce vrem sa realizam e clar: dorim extinderea spatiului Schengen, iar Romania si Bulgaria trebuie sa devina membre ale acestui spatiu. Este obiectivul nostru comun, este directia noastra comuna pentru care luptam. Raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Bulgaria…