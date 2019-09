Stiri pe aceeasi tema

- Tinând seama de impasul legat de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, Comisia Europeana ia în calcul autorizarea țarilor membre de a primi bani din fondul pentru catastrofe al blocului în cazul în care se va produce un Brexit fara acord între parți, potrivit Rador…

- Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana. "Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene trebuie…

- Seviciul National britanic de Sanatate (NHS) va avea acces la tot ceea ce ii este necesar, in cazul unei iesiri fara acord a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), a dat asigurari miercuri ministrul insarcinat cu coordonarea in vederea unui eventual ”no deal” Michael Gove, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters.In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu Marea Britanie despre Brexit in urmatoarele saptamani, deoarece spera sa evite scenariul ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Comisia Europeana ramane deschisa pe parcursul urmatoarelor…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Comisia Europeana (CE) pregateste un program de ajutoarare a Irlandei, in valoare de cateva miliarde de euro, pentru a face fata consecintelor economice ale unui divort fara acord intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dezvaluie in editia de luni cotidianul britanic The Times.

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…