Stiri pe aceeasi tema

- "In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost ieri, am avut discutii cu Fondul Monetar, cei de la Comisia Europeana, Consiliul Fiscal si, repet, este o parere pe care o luam in calcul, e de bun simt si corect sa iei in calcul toate aceste puncte de vedere, noi ca si Guvern ne…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, legat de estimarile Comisiei Europene privind o crestere economica mai mica in cazul Romaniei, ca Guvernul isi mentine punctul de vedere ca aceasta va fi la nivelul prognozat. "In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost…

- "Credem ca actuala guvernare a dus dezbaterea publica cu privire la situatia din Justitie la cel mai jos nivel la care putea fi adusa. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a compromis definitiv si nu mai are pic de credibilitate pentru a gestiona treburile din Justitie. Dupa ultimele iesiri din…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodoroivi, a declarat, marti, ca agentii economici din statele mai mici din UE, inclusiv Romania, au parte de un tratament diferit in tarile unde incep sa faca business. Teodorovici a adaugat ca acest fapt inseamna un minus din punct de vedere bugetar.

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a spus ca Legea salarizarii se aplica așa cum a fost publicata in Monitorul Oficial și ca a colaborat cu ministrul de Finanțe, deși s-a vehiculat ca se contrazic, subliniind ca deși Comisia Europeana a cerut mai multe scenarii, nu inseamna ca vor ingheța salariile.Citește…

- Intrebata de relația pe care o are cu ministrul de Finanțe, Lia Olguța Vasilescu a marturisit ca exista o colaborare foarte buna intre ministerul de Finanțe și ministerul Muncii. ''Nu este nicio problema intre noi. Am o colaborare foarte buna cu ministrul de Finanțe.'', a declarat Lia Olguța…

- ''Intotdeauna, intr-un Guvern, ministerul Muncii cu ministerul de Finanțe ar avea ceva de imparțit. In aceasta situație, in acest Guvern, sa știți ca cei doi miniștri chiar lucreaza foarte bine, va poate confirma și doamna Lia Olguța Vasilescu. Noi discutam. Și astazi am discutat aceasta incercare…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum. "Este un moment in care si Guvernul, si autoritatile locale, trebuie sa se pregateasca…