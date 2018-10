Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele tarilor din Europa de est vor avea probleme cu finantarea europeana, daca nu vor respecta statul de drept si nu vor avea o justitie independenta, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic."Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie…

- Intrebat daca se face amnistia fiscala si cand, Teodorovici a raspuns: "Da, se face. In octombrie am spus ca o sa prezentam Guvernului o propunere de concept pe aceasta zona, o sa discutam la nivel de coalitie guvernamentala, discutam cu mediul de afaceri si luam o decizie". El a sustinut…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, la Bruxelles, vizibil iritata, ca nu mai accepta ”insulte” din partea Guvernului roman fata de munca pe care o face, subliniind ca la Comisia Europeana se fac ”eforturi supraomenesti” pentru a evita dezangajarile de fonduri pentru Romania, insa fara…

- Premierul Viorica Dancila a reluat in deschiderea sedintei Guvernului mesajul pe care l-a transmis, recent, in plenul Parlamentului European, reafirmand ca Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. In deschiderea reuniunii Executivului, inainte de a prezenta rezultatele…

- Agenția de presa Reuters scrie despre protestul de duminica al magistraților, articolul fiind intitulat "Magistrații romani s-au reunit pentru a sprijini statul de drept".Jurnaliștii scriu ca sute de magistrați au participat la un miting de susținere a unei justiții independente, dupa ce partidul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in fata sefilor misiunilor diplomatice, ca nu sunt permise gafele si amatorismul in politica externa si este inadmisibil ca in an Centenar sa facem pasi inapoi ca tara in ceea ce priveste statul de drept.

- Klaus Iohannis i-a primit, la Palatul Cotroceni, pe sefii misiunilor diplomatice si consulii generali, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane. Presedintele a declarat ca, in an Centenar, este inadmisibil sa facem pasi inapoi ca tara in ceea ce priveste statul de drept.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan (PPE/PNL) solicita Guvernului PSD - ALDE transpunerea Directivei 2015/849 privind spalarea banilor in regim de urgenta, pentru ca Romania sa evite plata unor penalitati usturatoare. Europarlamentarul a reactionat dupa ce Comisia Europeana (CE) a anuntat,…