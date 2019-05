Stiri pe aceeasi tema

- Regulile Uniunii Europene cer statelor membre sa garanteze ca cetatenii UE isi pot exercita efectiv drepturile de vot, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, un purtator de cuvant al Comisiei Europene, potrivit agerpres.ro."Organizarea alegerilor tine de responsabilitatea…

- În 2018, cele 28 de state-membre au acordat regim de protectie pentru peste 300.000 de solicitanti de azil din care o treime sunt sirieni, potrivit datelor Eurostat publicate astazi. Concret, în 2018, cele 28 de state membre UE au acordat protecție pentru 333.400 de solicitanți de azil,…

- Eurodeputații au adoptat joi in plen noi reglementari cu privire la concediul de paternitate și concediu netransferabil platit pentru creșterea copilului, a anuntat Parlamentul European. Legislația, convenita deja informal cu miniștrii UE, stabilește cerințe minime ce trebuie implementate de toate statele…

- Eurodeputații au adoptat joi, in plen, noi reglementari cu privire la concediul de paternitate și concediu netransferabil platit pentru creșterea copilului, potrivit unui comunicat PE. Minimum zece zile lucratoare de concediu de paternitate platit la nivelul concediului medical Doua luni de concediu…

- Propunerea legislativa inaintata anul trecut de Comisia Europeana a fost votata in Parlamentul European. Aceasta prevede inlaturarea obligativitații de schimbare sezoniera a orei in statele membre. Tradiția europeana de zeci de ani a schimbarii orei de iarna cu ora de vara și invers ar putea fi istorie. Comisia…

- Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European. TRAN propune ca schimbarea…

- TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept ''ora de iarna'', vor face aceasta ultima schimbare…

- In evaluarea sa anuala a situației economice și sociale din statele membre, Comisia Europeana subliniaza astazi, 27 februarie 2019, necesitatea de a promova investițiile, de a urma politici fiscal-bugetare responsabile și de a pune in aplicare reforme bine concepute. Provocarile variaza in mod semnificativ…