Comisia Europeana spune ca un Brexit fara acord este o posibilitate foarte clara Un Brexit fara acord este "o posibilitate foarte clara", iar cetatenii si companiile din Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatiti pentru plecarea Marii Britanii la 31 octombrie, a transmis marti Comisia Europeana.



La Londra, parlamentarii britanici incearca sa il opreasca pe premierul Boris Johnson sa continue pe calea a ceea ce ei considera a fi un dezastruos Brexit fara acord, in contextul speculatiilor ca guvernul ar putea convoca alegeri anticipate la 14 octombrie.



"Presupozitia noastra de lucru este ca va exista un Brexit la 31 octombrie", a declarat purtatoarea de cuvant

Sursa articol si foto: business24.ro

