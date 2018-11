Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca "PSDragnea a impins Romania pe marginea prapastiei".In opinia primarului Iasului, intr-o singura zi, Parlamentul European si Comisia Europeana au devoalat catastrofa provocata in Romania…

- Ca urmare a publicarii, marti, 13 noiembrie a.c., de catre Comisia Europeana, a raportului privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania, viceprim-ministrul Paul Stanescu face urmatoarele precizari: "Mi se pare ca, prin rezolutia nedreapta adoptata ieri si prin publicarea raportului…

- Consultantul politic Cozmin Gușa ofera o explicație mai complexa situației in care a ajuns azi Romania, pusa la zid atat in Parlamentul European cat și in Comisia Europeana, pe subiectul atacurilor la justiție.Rapoartele dure de azi (c.n. marți) la nivelul UE impotriva Romaniei nu mira pe…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- 'Noi privim Romania drept un partener strategic si scopul nostru este sa construim o relatie strategica si o prietenie intre cele doua state, pentru ca este evident ca ne confruntam cu provocari similare. Suntem pusi sub presiune de atacuri externe la adresa celor doua tari, in ceea ce priveste cele…

- Avem exemple destule și in Romania, de la cuvinte ori imagini scoase din context, la zeci de mii de mașini care blocheaza vamile, de la oameni prezentați ca și cetațeni onești care de fapt se manifestau ca huliganii, pana la o criza precum pesta porcina pusa de cei ce trebuiau sa acționeze in 2016…

- Europarlamentarii ALDE, Norica Nicolai si Renate Weber, au trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care ofera detalii despre interferenta si efectele protocoalelor secrete asupra justitiei din Romania.