Stiri pe aceeasi tema

- In temeiul legislatiei UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele si Directiva 2009/147/CE privind pasarile), statele membre au convenit sa dezvolte o retea europeana Natura 2000 coerenta, propunand Comisiei situri adecvate de importanta comunitara. Aceste tari nu au…

- Comisia Europeana a anunțat joi, pachetul de acțiuni in constatarea neindeplinirii obligațiilor din luna iulie. Deciziile pentru Romania privesc 11 domenii, printre care calitatea aerului, protecția naturii, serviciile financiare, armele de foc, energia sau protecția copilului, conform Mediafax.Pentru…

- Potrivit unui sondaj de opinie Eurobarometru publicat miercuri, peste 80% dintre cetatenii UE acorda o importanta deosebita respectarii statului de drept si considera ca gradul de respectare a acestuia trebuie imbunatatit. Mai mult, 89% dintre cetateni sustin necesitatea respectarii statului de drept…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat luni Belgia la plata unei amenzi zilnice de 5.000 de euro pentru incetinirea cu care introduce retele de Internet in banda larga in capitala Bruxelles, locul unde isi au sediul o serie de importante institutii europene precum Comisia Europeana si Parlamentul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat luni Belgia la plata unei amenzi zilnice de 5.000 de euro pentru incetinirea cu care introduce retele de Internet in banda larga in capitala Bruxelles, informeaza Reuters. Parlamentul European si Consiliul au adoptat, in 2014, o directiva a UE care viza…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu participa, marti, la reuniunea ministrilor UE responsabili cu politica de coeziune, ce are loc la Luxemburg. Discutiile se vor axa pe stadiul negocierilor privind viitoarea politica in domeniu pentru perioada 2021-2027 si pregatirea noilor…

- Comisia Europeana a declanșat trei proceduri de infringement impotriva Romaniei: in domeniul Mediului privind obligația de a aplica legislația europeana de reciclare a navelor și doua pe domeniul Pieței Interne, pentru imbunatațirea ghișeelor unice și facturarea electronica la achizițiile publice. Comisia…

- Instrumentul, dezvoltat printr-o colaborare stransa intre statele membre si Comisie, va permite o cooperare mult mai apropiata si intre expertii retelei UE din domeniul antifrauda (Eurofisc) in ceea ce priveste analizarea in comun a informatiilor, astfel incat fraudele de tip 'carusel' privind TVA…