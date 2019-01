Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei un aviz motivat pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre, se arata intr un comunicat al Executivului comunitar. Curtea de Justitie a UE a considerat…

- Comisia Europeana a notificat oficial Austria ca se deschide procedura de infrigement pentru aceasta lege și arata ca nu este normala decizia luata de austrieci. ”MAE si Guvernul Romaniei au luat nota cu ingrijorare de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind…

- Valoarea acestor ajutoare este de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu decizia Comisiei din 2015, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Printr-o hotarare pronuntata de o instanta de arbitraj in decembrie 2013 (Micula/Romania) s-a constatat ca, prin retragerea, in…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN și agenția Reuters.Potrivit unui raport elaborat de Curtea de…

