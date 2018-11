Deficitul public a crescut in Romania de la -0,5 % in 2015 la -2,9 % in 2016 si se preconizeaza ca acesta va ajunge la -3,3 % in 2018, -3,4 % in 2019 si -4,7 % in 2020, acest nivel al deficitului urmand a fi cel mai ridicat din UE, apreciaza Comisia Europeana.