- Europarlamentarii ALDE, Norica Nicolai si Renate Weber, au trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care ofera detalii despre interferenta si efectele protocoalelor secrete asupra justitiei din Romania.

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…

- Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare…

- Redam integral textul scrisorii deschise: „Scrisoare deschisa adresata doamnei prim-ministru Viorica Dancila Aveți datoria de onoare de a rezolva situația tensionata in care se gasește societatea romaneasca. Primul pas este demisia dumneavoastra de urgența. Se implinește o saptamana…

- Pentru clarificare, Sistemul de Informatii Schengen reprezinta o baza de date comuna a Statelor Membre UE și este utilizata mai ales la controlul trecerii frontierelor Uniunii. In decizie este subliniat in primul rand faptul ca masura va contribui la creșterea eficienței combaterii acțiunilor teroriste…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia lor nationala directiva privind combaterea spalarii banilor. Cele doua tari, dar si Irlanda care a transpus doar o mica parte a normelor, ar putea fi condamnate…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%, potrivit Agerpres.ro . Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua…