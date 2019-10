Stiri pe aceeasi tema

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Comisia…

- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca magistratii Curtii de Apel Cluj au recunoscut pedeapsa aplicate de instantele din China unui roman si transferul acestuia in tara. Sentinta se va comunica detinutului Marius Balo, dar si Ministerului Justitiei din China. Ministerul Justitiei anunta ca va depune…

- Statele membre UE au convenit pe 28 august asupra unei serii de masuri de sprijin propuse de Comisia Europeana pentru a ușura dificultațile financiare cu care se confrunta fermierii din cauza condițiilor meteorologice și pentru a crește disponibilitatea hranei pentru animale. Intr-un document al comisiei…

- Declarația președintelui, legata de frecvența schimbarilor in Guvern din ultimii doi ani, din pacate e corecta. Trebuie menționat insa ca unele dintre schimbari nu au fost facute din incompetența ci din necesitate. De pilda, propunerea vizand plecarea lui Viorel Ștefan din funcția de vicepremier la…

- Comisia Europeana (CE) a decis joi sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Eurpene (CJUE) impotriva Ungariei, cu privire la legislatia ”Stop Soros”, care transforma sustinerea solicitantilor de azil intr-o infractiune penala, relateaza AFP potricit news.ro.Comisia considera ca, dupa doua…

- Comisia Europeana a anuntat joi, pachetul de actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor din luna iulie. Deciziile pentru Romania privesc 10 domenii, printre care calitatea aerului, protectia naturii, serviciile financiare, armele de foc, energia sau protectia copilului. Pentru calitatea…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor fi verificate anual in ceea ce priveste respectarea statului de drept, intr-o noua tentativa a Bruxellesului de a impiedica guvernele nationale sa intervina in sistemele judiciare.

- Potrivit unui sondaj de opinie Eurobarometru publicat miercuri, peste 80% dintre cetatenii UE acorda o importanta deosebita respectarii statului de drept si considera ca gradul de respectare a acestuia trebuie imbunatatit. Mai mult, 89% dintre cetateni sustin necesitatea respectarii statului de drept…