- In iulie 2014, Comisia a trimis autoritatilor romane un aviz motivat din cauza faptului ca legislatia nationala a acestei tari creeaza bariere in calea liberei circulatii a marfurilor in interiorul pietei unice a UE. Dupa evaluarea modificarilor recente ale Legii energiei adoptate de Romania, Comisia…

- In temeiul legislatiei UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele si Directiva 2009/147/CE privind pasarile), statele membre au convenit sa dezvolte o retea europeana Natura 2000 coerenta, propunand Comisiei situri adecvate de importanta comunitara. Aceste tari nu au…

- Ambasadorul Finlandei in Romania, Marjut Akola, a declarat joi, in contextul preluarii de catre tara sa a presedintiei rotative a Consiliului UE, ca unul dintre obiectivele acestui mandat de sase luni este consolidarea setului de instrumente europene utilizate pentru sustinerea statului de drept.…

- ”Comisia Europeana a încercat în fiecare an sa ridice întrebarea cât de sustenabila e creșterea economica pe care România a înregistrat-o în ultimii ani. Guvernul continua o politica fiscala prociclica, iar deficitul bugetar a atins 3%. Masurile de ajustare…

- Comisia Europeana a decis, in data de 21 mai 2019, sa trimita o scrisoare de punere in intarziere catre 12 state membre (Cipru, Finlanda, Franta, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Romania, Slovacia, Slovenia si Spania) care nu au transpus inca normele UE privind facturarea electronica in…

- Un nou tarif maxim se va aplica, din 15 mai, pentru toate apelurile si SMS-urile internationale efectuate in interiorul UE, iar operatorii de telecomunicatii sunt obligați sa informeze consumatorii cu privire la noile plafoane tarifare, informeaza CE. Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din…

- "In plina campanie pentru europarlamentare aflam ca riscam sa ramanem repetenti la materia stat de drept in UE. Este un lucru asupra caruia ar trebui sa reflecteze acesti decidenti, cei de la putere, in loc sa porneasca un razboi direct cu statele europene si cu toate organismele si institutiile…

- Intrebat de o jurnalista daca preocuparile pe care le-a exprimat anterior privind iliberalismul din Romania s-au agravat si daca crede ca tara noastra a luat-o deja pe drumul Poloniei si Ungariei, presedintele francez a reiterat ca va fi vigilent in aceasta privinta."Cred ca exista decizii…