Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna august 2018, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 1.430 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, ieri, AGERPRES. Astfel, in…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a afirmat, luni, ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei, in contextul in care a avertizat de nenumarate ori autoritatile de la Bucuresti ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor, insa a fost apostrofata ca spune lucrurilor…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in al doilea trimestru, la 70,7%, de la 68% in primele trei luni ale anului trecut. Numărul de angajați urcă,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In trimestrul al doilea, pensia medie lunara a fost de 1.122 de lei, egala cu cea din trimestrul precedent, dar o crestere de 9,8%, comparativ cu acelasi trimestru al anului trecut, conform datelor anuntate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta pensie se determina…

- Numarul inmatricularilor de masini noi a facut un salt in luna august, fiind cu 137% mai mare decat in perioada similara a anului trecut, la un total de 28.546 unitati, in conditiile in care dealerii auto de pe piata locala se straduiesc sa livreze ultimele masini omologate sub vechiul standard…

- Romania a inregistrat, in primul trimestru din acest an, cel mai mare deficit bugetar din UE, de 4,2% din PIB, la mare distanta de ocupanta locului 2, Franta, cu 2,5%. Mai mult, Comisia Europeana estimeaza ca vom depasi atat anul acesta, cat si in 2019 limita de 3%, stabilita prin pactul fiscal…