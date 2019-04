Comisia Europeană: România nu dispune de spațiu fiscal necesar pentru noi reduceri de taxe "In general, sfatul Comisiei Europene este reducerea taxelor pe munca, in special munca platita cu salarii mici si transferul spre alte baze de impozitare, care sa fie mai putin daunatoare pentru crestere. Iar acest lucru este valabil in special pentru tarile cu un nivel ridicat al sarcinii fiscale. Daca ne referim la situatia concreta a Romaniei, dupa cum bine stiti ne-am exprimat ingrijorarile cu privire la traiectoria fiscala generala. Pentru al doilea an la rand, Romania este intr-o procedura de abatere semnificativa, ceea ce inseamna ca traiectoria sa bugetara deviaza semnificativ de la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

