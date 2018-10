Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP. 'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu bine acesti domni…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- ”Acum patru ani aveam prima mea intalnire cu colegii din DG Regio, dupa nominalizarea mea de catre Presedintele Comisiei Europene, Dl Jean-Claude Juncker, in calitate de Comisar European pentru Politica Regionala. Am constiinta impacata in legatura cu lucrurile bune pe care le-am facut: incheierea…

- Sefa extremei drepte franceze Marine Le Pen a anuntat miercuri ca va avea o intrevedere cu aliatul sau italian, ministrul de interne Matteo Salvini, lunea viitoare, la Roma, informeaza AFP. "Voi fi luni, la Roma, cu Matteo Salvini pentru a discuta (...) cresterea economica si perspectivele sociale intr-o…

- Daca Comisia Europeana va respinge proiectul de buget prezentat de guvernul italian, "putin imi pasa, eu il fac oricum", a declarat sambata vicepremierul italian Matteo Salvini, citat de AFP, scrie Agerpres. "Nimeni la Bruxelles nu-mi poate sa-mi spuna ca nu este momentul sa-l fac. Si daca…

- Manfred Weber, liderul PPE din Parlamentul European a solicitat, miercuri, guvernului roman sa opreasca toate riscurile care au impiedicat lupta anti-coruptie. Altminteri, Romania nu poate spera la o integrare in Schengen, odata cu Bulgaria si Croatia, a spus acesta, in plenul de la Strasbourg.…