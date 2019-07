Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana de la Bruxelles a dat un comunicat de presa European Economic Forecast Spring 2019 in care se preconizeaza ca, pentru al șaptelea an la rand, economia europeana iși va continua dezvoltarea și in acest an, Produsul Intern Brut ( PIB-ul) urmand sa creasca in toate statele membre ale…

- Comisia Europeana (CE) va amana decizia privind datoria Italiei din cauza summitului liderilor europeni de la Bruxelles, au declarat, pentru Reuters, surse UE care au dorit sa-si pastreze anonimatul, la scurt timp dupa ce intalnirea a fost suspendata fara a se ajunge la un acord privind impartirea…

- Marti, executivul comunitar urma sa decida daca va recomanda procedura disciplinara impotriva Italiei pe fondul cresterii datoriei sale. Oficialul a precizat ca nu a fost stabilita data la care se vor intalni liderii europeni pentru a discuta aceasta problema. Comisia Europeana a recomandat,…

- Guvernul Italiei ar putea taxa banii si alte bunuri pastrate de proprietari la banci in cutii de valori, potrivit vicepremierului Matteo Salvini, citat de presa italiana, transmite Reuters. Salvini a declarat marţi seara, la o emisiune la televiziune, că a fost informat că în cutiile…

- Reuniti marti la Bruxelles, reprezentantii statelor membre UE au cazut de acord ca avansul datoriei publice a Italiei justifica demararea unei proceduri disciplinare, au declarat doi oficiali europeni pentru Reuters.Datoria publica a Italiei a depasit 132% din Produsul Intern Brut in 2018,…

- Comisia Europeana analizeaza sa propuna o procedura disciplinara impotriva Italiei, saptamana viitorare, pentru ca nu a redus datoria publica, ceea ce ar putea crea conditiile pentru o penalizare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unui oficial european apropiat subiectului, transmite Reuters, informeaza…

- Italia este pregatita sa ignore regulile bugetare ale Uniunii Europene pentru a stimula astfel ocuparea fortei de munca, a declarat marti vicepremierul Matteo Salvini, potrivit Agerpres.„Daca vom avea nevoie sa depasim anumite limite, cum ar fi deficitul bugetar de 3% (din PIB) sau 130-140%…

- Franta va interzice utilizarea dioxidului de titan ca aditiv alimentar incepand din 2020, dupa ce Agentia pentru Securitatea Sanitara a Alimentatiei, Mediului si Muncii din Franta (ANSES) a anuntat ca nu exista dovezi suficiente pentru a garanta siguranta acestei substante, informeaza Reuters. Dioxidul…