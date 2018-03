Comisia Europeana: Reducerea contributiilor la fondurile de pensii private obligatorii va reduce deficitul fiscal-bugetar pe termen scurt, dar pe temen lung ar putea afecta sustenabilitatea sistemului de pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- In cel mai recent raport de tara, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private” si ca „este de natura sa afecteze sistemul de pensii…

- "In ceea ce priveste rolul social, fondurile de pensii sustin milioane de romani in demersul lor de a-si asigura un trai decent la batranete, prin completarea pensiei publice si diversificarea surselor de venit la pensie, ceea ce contribuie la degrevarea bugetului asigurarilor sociale de presiunea…

- Deficitul bugetar ar trebui redus sub nivelul ciclic neutru, atat pe termen scurt cat si ulterior, la 1,5% din PIB pana in 2020, contribuind la revenirea lina la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, conform angajamentelor fata de UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul…

- Consiliul National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania considera ca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale este o solutie buna. Cu toate acestea, presedintele CNIPMMR, Florin Jianu atrage atentia ca proiectul OUG are un continut complex, care necesita…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigație aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritațile romane producatorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in…

- Comisia Europeana mascheaza intentia de a taia fondurile pentru România, spune un eurodeputat PSD, dupa anuntul lui Timmermans de introducere a unui mecanism de control al fondurilor europene.

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor, se arata…

- Odata ajunsi in fruntea tarii, oamenii uita, de regula, ca sunt efemeri acolo. Treptat, in straduinta de a-si mentine pozitia, capata, de asemenea, perceptia, pe care incearca sa o inoculeze si altora, potrivit careia toti ceilalti reprezinta de fapt "inamicul", intr-o crancena lupta de…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prezentate de ...

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Funcționarii publici au “manual” de bune practici in accesarea fondurilor europene Comisia Europeana a publicat noi orientari in sprijinul funcționarilor din administrația publica de la nivel național, regional și local, care gestioneaza fonduri europene, pentru a garanta ca procedurile de achiziții…

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- "​​Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal ar putea sa scada din doua motive. Primul tine de cresterea contributiilor la pensie, care erau 10.5% pana in decembrie 2017 iar din ianuarie 2018 ele aua crescut la 25% ca urmare a transferului de contributii de la angajator la angajat.…

- 'In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,774 miliarde de euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro',…

- Comisia Europeana a somat, ieri, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, potrivit Mediafax. Ieri a avut loc la ...

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027), masura…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese.

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Ministrul Stroe viseaza cu ochii deschiși! In anul in care Romania a inregistrat recordul de a nu da in folosința nici un metru de autostrada el promite metrou pana la Otopeni pentru 2020! O bagatela de 14 km cu 12 stații, in valoare de 1,4 miliarde euro. Este ceea ce nici Ceaușescu, daca s-ar scula…

- Guvernul va interveni pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana in cazul in care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind Justitia pe care Romania trebuie sa le implementeze pana in aprilie 2018, a declarat joi premierul Mihai Tudose. "Ma ingrijoreaza…

- "La initiativa Ministerului Mediului, in sedinta de Guvern de astazi, 20 decembrie, s-a aprobat HG privind Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD). PNGD este promovat de catre Ministerul Mediului, conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/ 2011 privind…

- Comunicat de presa 19.12.2017 Situația actuala a companiilor este buna, viitorul insa arata mai puțin optimist Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana…