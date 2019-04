Comisia Europeană, recomandări înaintea summitului de la Sibiu In contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019 si al schimbarii la conducerea politica a institutiilor UE pe care o vor antrena acestea, este momentul sa se stabileasca noi orientari de politica si noi prioritati. Intrucat atat prioritatile pe care le stabilim, cat si modul in care le explicam si in care comunicam cu cetatenii europeni vor fi decisive pentru consolidarea Uniunii, Comisia formuleaza, de asemenea, sugestii cu privire la modul prin care deciziile colective pot fi comunicate mai bine. Toate aceste elemente constituie contributia Comisiei la urmatoarea agenda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

