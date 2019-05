Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a salutat, luni, cea mai mare prezenta la alegerile europarlamentare din istoria participarii Romaniei la acest scrutin, apreciind ca votul de duminica reprezinta clar o demonstratie a faptului ca romanii sunt profund proeuropeni.Citește…

- Potrivit Angelei Cristea, rabdarea instituțiilor de la Bruxelles cat și a statelor membre este pe sfarșite, iar Bucureștiul ar trebui sa-și indeplineasca in cel mai scurt timp obligațiile care ii revin in cadrul MCV și sa aplice recomandarile Comisiei. Articolul 7, supranumit și ”opțiunea nucleara”,…

- Seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a reactionat la amenintarile primite de jurnalista Emilia Sercan, invitand autoritatile romane sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei, conform valorilor care stau la baza UE, relateaza News.ro.Citește…

- Șeful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a declarat vineri, la o dezbatere pe tema alegerilor europarlamentare, ca statul de drept este un subiect „fierbinte” și ca CE este obligata sa apere statul de drept prin toate instrumentele pe care le are la indemana, inclusiv Articolul…

- Temerile romanilor legate de Uniunea Europeana sunt alimentate de frica de necunoscut, iar cea mai buna metoda de a scapa de aceasta intoleranta este contactul direct cu societatile din celelalte state europene, a declarat, miercuri, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Reprezentanții Comisiei Europene reacționeaza la planul Guvernului Romaniei de a legaliza cannabisul in scop medicinal."Cannabis sativa (canabisul) și canabinoizii sunt folosite in scop medicinal in unele state membre ale ??, conform Observatorului european pentru droguri și toxicomanie.…

- Comisia Europeana a demarat o procedura de infringement împotriva României din cauza controversatei OUG 114/2018. Comisia a constat ca obligarea producatorilor de gaze sa vânda la prețuri plafonate timp de trei ani este contrara legislației europene. Potrivit Comisiei, astfel de masuri…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti, la Bruxelles, in Parlamentul European, la audierile pentru sefia Parchetului European, ca in activitatea sa si a colegilor sai la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ”am anchetat membri din diferite partide politice, nu am anchetat numai membri dintr-un anumit…