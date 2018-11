Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana transmite, referitor la propunerea lui Eugen Teodorovici legata de limitarea forței de munca in statele UE, ca liberul acces este un drept fundamental, iar Comisia a militat tot timpul pentru crearea unei piețe interne mai echitabile."-De regula, nu comentam comentarii…

- Comisia Europeana a reactionat dur miercuri la propunerea ministrului Finantelor, Eurgen Teodorovici, de a limita libertatea de miscare a celor care vor sa munceasca in alta tara membra a Uniunii, subliniid ca libera circulatie a lucratorilor este un...

- ​Libera circulație a lucratorilor din statele membre ale Uniunii Eropene pe teritoriul UE este un drept fundamental al blocului comunitar, subliniaza, miercuri, Comisia Europeana, printr-un purtator de cuvant, ca reacție la declarațiile ministrului roman de Finanțe, Eugen Teodorovici, de marți, privind…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici s-a expus oprobiului public cu declaratia legata de limitarea dreptului de munca în tarile UE. Fostul premier Dacian Ciolos îi cere demisia de urgenta.

- Libera circulatie a lucratorilor este un principiu fundamental inscris chiar in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, la articolul 45, potrivit Comisiei Europene. In plus, legislatia secundara a UE si jurisprudenta Curtii de Justitie prevad drepturi clare ale cetațenilor Uniunii Europene in…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, intr-o conferinta de presa comuna cu seful statului elvetian, Alain Berset, ca Elvetia va renunta, de la sfarsitul lunii mai a anului viitor, la restrictiile impuse piata muncii romanilor. „Sper ca sunt in asentimentul domnului presedinte Berset daca divulg o parte…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca Romania nu poate ramane ca o tara care este competitiva mai ales prin salarii mici, pentru ca altfel nu va putea fi oprit iexodul fortei de munca. Lia Olguta Vasilescu, anunt de ultima ora. Este scandalul momentului! "Documentul trimis Comisiei…

- Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, susține ca Olanda și Comisia Europeana urmarește cu atenție evoluția statului de drept din Romania.”E adevarat ca am urmarit și noi evenimentele recente din Romania. Avem și noi o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept. Comisia Europeana și-a…