- Comisia Europeana anunța ca va analiza decizia luata miecuri in Parlament cu privire la codurile penale, dupa care va stabili ce pași trebuie urmați, afirmand, prin purtatorul de cuvant Christian Wigand, ca Romania trebuie sa relanseze procesul de reforme, altfel CE sa acționeze rapid.CITESTE…

- ''Președintele nu are niciun rol in indeplinirea programului guvernamental. Președintele este in afara Constituției. Nu are nici cel mai mic rol de jucat. Nu știu ce ganduri are doamna prim-ministru, insa eu și Liviu Dragnea avem disponibilitatea de a trece votul prin Parlament. Dupa declarațiile…

- Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind…

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "cea mai dura reactie din ultimii doi ani" avertismentele transmise miercuri de Comisia Europeana privind situatia statului de drept din România."Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun,…

- "Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun, si asta arata ca aceasta topaiala nu mai poate sa continue. Ideea ca in fiecare saptamana Bruxellesul si Romania se uita ingrozite spre sedinta de Guvern, privind ingrijorate asupra unei posibilitati de aparitie…

- 'Mi-as dori foarte mult o analiza pe care presedintia sa o puna in mod public pentru prezentare, pentru dezbatere. Critici am vazut ca sunt foarte multe, dar nejustificate. Noi am prezentat public bugetul, s-a dezbatut in Parlament, am aratat cifre, sumele, locurile de unde vin aceste sume. Din partea…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand, a transmis, luni, ca este important ca deciziile judiciare care au devenit definitive sa nu mai poata fi contestate și ca respectarea deciziilor definitive este o componenta esențiala a statului de drept. Tudorel Toader i-a trimis o scrisoare…

- Guvernul ar putea amana, pentru vineri, adoptarea bugetului pentru 2019, au declarat surse politice, citate de Mediafax. Premierul Viorica Dancila anunta ca vor fi facute toate eforturile ca bugetul sa fie adoptat, marti, de Executiv. De asemenea, seful Executivului a anuntat ca va fi la Bruxelles,…