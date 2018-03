Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat ca urmare a publicarii listei negre, prezentate de Antena 3, in care se cereau informații cu privire la MCV și stabilirea pașilor viitori pentru persoane importante din Romania.

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Uniunea Europeana a publicat vineri lista produselor pe care ar putea sa le taxeze semnificativ daca nu va fi exclusa de la aplicarea tarifelor pentru importurile de otel si aluminiu anuntate de presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei de Control SRI, a declarat miercuri, referitor la afirmatiile colegului sau, Lucian Stanciu Viziteu, privind politicienii care mergeau voluntar sa dea informatii SRI, ca era vorba despre relatii institutionale si "atat a inteles Viziteu", scrie Mediafax.„Domnul…

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- 25% la importurile de oțel, 10% la aluminiu Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile.…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, ca represalii in urma anuntului presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Numai produsele care conțin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislației, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori și…

- Liviu Dragnea i-a raspuns lui Codrin Ștefanescu, dupa ce secretarul general adjunct al PSD i-a transmis liderului partidului ca trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George…

- Comisia Europeana a decis pe 1 martie sa acorde Marca Patrimoniului european la 9 situri ce marcheaza sau simbolizeaza lupta pentru istoria, integrarea, idealurile și valorile europene. Ceremonia de acordare a marcii va avea loc la 26 martie la Plovdiv, in Bulgaria. Cele 9 situri sunt: Leipzig’s Musical…

- Negociatorii Parlamentului European si ai Consiliului European au ajuns joi, cu sprijinul Comisiei Europene, la o abordare comuna privind reforma directivei privind lucratorii detasati, relateaza AFP. Potrivit acestei reforme, al carei proiect a fost prezentat in martie 2016 de catre Comisia Europeana,…

- Premierul Pavel Filip afirma ca este loc de o ieftinire cu 9% a medicamentelor. În deschiderea ședinței executivului, premierul și-a motivat așteptarile prin aprecierea leului în raport cu dolarul, care trebuie sa atraga o micșorare a prețurilor la produse și servicii.…

- PSD-istul Catalin Radulescu, cunoscut drept 'deputatul-mitraliera', a raspuns furibund anunțului facut de Comisia Europeana, care a comentat decizia lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Laura codruța Kovesi.Citește și: Reactia Comisiei Europene la anuntul lui Tudorel Toader: Ar putea…

- Este adevarat. Copiii nostri vad mai mult de 25.000 reclame pe an la televizor, singuri, in programele destinate lor. Este greu ca ei sa nu ceara, sa nu creada ca avand toate acele produse (pe care unii copiii le au) ar fi mai fericiti. Din fericire, chiar si cu toate aceste zeci de mii de…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, diversele opțiuni posibile – precum și consecințele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung, nou și modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- Comisia Europeana reactioneaza dupa acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, si anunta ca Jean-Claude Juncker „apreciaza in mod deoebit” activitatea Angelei Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potivit EurActiv.ro.

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- La sase saptamani dupa ce liderii din UE si-au dat binecuvantarea in vederea trecerii convorbirilor din cadrul Brexitului la alte viitoare aranjamente, exista temeri crescande legate de faptul ca Regatul Unit "nu este gata" sa finalizeze divortul, potrivit The Guardian . Problema cea mai spinoasa este…

- Viorica Dancila a afirmat, dupa sedinta CEX a PSD, ca Ministerul Fondurilor Europene devine de sine statator, iar atributiile Ministerului pentru Dialog Social vor fi preluate de alte ministere. De asemenea, aceasta a prezentat lista completa a Cabinetului.

- Comisia Europeana le-a raspuns lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce au acuzat-o ca e informata incorect in ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.„Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evoluția discuțiilor asupra acestor…

- Toader ramane ministru al Justitiei si in Guvernul Dancila, ca independent sprijinit de coalitie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va regasi pe acelasi post si in Guvernul Dancila, ca ministru independent, el nefiind asumat politic, ci doar sprijinit de coalitia de guvernare PSD-ALDE, au precizat,…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Comisia Europeana a lansat o consultare publica pentru o inițiativa europeana privind stoparea dispariției polenizatorilor (albine, fluturi și alte insecte). CE precizeaza, intr un comunicat, ca o producție agricola anuala estimata de 5 miliarde de euro este atribuita direct polenizatorilor. Revizuirea…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice. In urma acesteia, Romania va interzice din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire, cu maner.

- Clubul Real Madrid intentioneaza sa il transfere pe atacantul Mohamed Salah de la Liverpool, dupa ce rivala FC Barcelona s-a intarit, in aceasta iarna, odata cu venirea mijlocasului brazilian Philippe Coutinho, anunta reputatul jurnalist italian Gianluca Di Marzio.

- Comisia Europeana aplica standarde duble prin faptul ca evidentiaza refuzul din partea a trei state membre de a pune in aplicare cotele obligatorii de refugiati, a declarat joi un oficial al guvernului de la Budapesta, relateaza agentia MTI.

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT, a anuntat premierul Mihai Tudose."Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati…

- Kremlinul, cel mai probabil, va raspunde prin masuri "in oglinda" la includerea liderului Ceceniei, Ramzan Kadirov, pe "lista lui Magnitki", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al presedintelui Federatiei Ruse. Potrivit RIA - Novosti , SUA au introdus astazi pe "lista de sanctiuni a lui Magnitki"…

- Masurile punitive declansate de Comisia Europeana la adresa Poloniei ca urmare a controversatelor sale reforme in domeniul justitiei nu au determinat Varsovia sa faca un pas inapoi, ci dimpotriva.