Comisia Europeană: Răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în Bulgaria este "foarte îngrijorătoare" Una din cele mai sarace tari din UE, Bulgaria a raportat peste 30 de focare de pesta porcina africana la ferme mari sau in gospodarii. Deja au fost sacrificati aproximativ 130.000 de porci.



Conform presei bulgare, sacrificarea porcilor de la trei crescatorii din districtul Ruse din Bulgaria va insemna pierderea a 20% din porcii crescut in scopuri industriale, iar pentru industria bulgara a carnii de porc pierderile sunt estimate la milioane de leva.



Unii experti afirma ca Bulgaria ar putea sa-si piarda intregul sector de crestere a porcilor si sa fie nevoita sa sacrifice aproximativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea pestei porcine africane in Bulgaria, care ameninta intregul sector de crestere a porcilor din aceasta tara, este ingrijoratoare, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de Reuters citat de agerpres. Autoritatile de la Sofia au raportat deocamdata peste 30 de focare…

- ulgaria va primi asistenta financiara in valoare de 2,9 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru a contracara efectele epidemiei de pesta porcina africana, s-a stabilit in urma intalnirii de marti ce a avut loc intre comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis,…

- De asemenea, statul balcanic se asteapta la un ajutor de urgenta de 11 milioane de euro pentru a compensa focarele deja eliminate de pesta porcina africana din industria de crestere a porcilor. Pe 5 august, ministrul bulgar al Agriculturii a emis un ordin privind interzicerea vanatorii…

- Autoritațile buzoiene sunt in alerta din cauza pestei porcine africane. Intruniți in ședința pentru a decide masuri menite sa previna raspandirea virusului, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au luat in discuție uciderea in masa a porcilor. Deocamdata, nu se va aplica o astfel de masura,…

- "Si inmultirea cazurilor reprezinta un exemplu convingator al faptului ca Bulgaria nu a facut prea mult pentru a evita aceasta situatie", a declarat Andriukaitis intr-un interviu acordat BNR.In trei districte din Bulgaria - Plevna, Razgrad si Ruse - este stare de urgenta din cauza pestei…

- "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati" a declarat un purtator de cuvant de la Autoritatea sanitar veterinara din Bulgaria. Purtatoarea de cuvant a adaugat ca toti porcii crescuti in gospodariile amplasate in zona de carantina de 3 kilometri instituita…

- Autoritatile bulgare au raportat sambata descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul Bulgariei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati" a declarat…

- Reprezentanții MCV vor efectua o vizita in Romania la inceputul lunii iulie pentru a realiza o evaluare despre situația justiției din țara noastra. Membrii delegației vor avea intalniri și cu ministrul Justiției, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Comisia MCV ajunge la București pe 2 iulie…