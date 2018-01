Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit in prima saptamana a lunii ianuarie 664 de milioane de euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017.…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar de 576.220 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)…

- Ultima transa a subventiilor pe suprafata va fi virata pentru aproape toti fermierii timiseni pana la sfarsitul anului. Banii le vor fi achitati, in zilele urmatoare, inclusiv fermierilor mijlocii, care exploateaza suprafete cuprinse intre 50 si 250 de hectare. Pentru aceasta categorie, autorizarea…

- Suprafete agricole intinse pe aproape 100.000 km patrati au fost aerofotografiate, pe parcursul anului 2017, fiind in acelasi timp realizate ortofotoplanuri color cu aceste intinderi, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis joi AGERPRES.…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- Incepand de azi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017 (trimestrul III 2017). Suma totala platita…

- Cotidianul Obiectiv va prezinta, in exclusivitate, ierarhia primilor zece beneficiari de subvenții pentru terenuri agricole, acordate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura in cursul anului trecut. Din top nu lipsesc nume cunoscute ale agriculturii județene, cum ar fi Comcereal Vaslui,…

- Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura a scapat de datoriile de peste 340 de milioane de lei ramase din 2016. Bugetul Fondului de subventionare a fost in acest an de 900 de milioane de lei, cu 200 de milioane mai mult decat in 2016.

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului - MADRM și Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura - AIPA, cu suportul Uniunii Europene, în cadrul Programului European de Vecinatate pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala – ENPARD, au organizat conferința naționala…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 959,74 milioane euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA si 85% din FEADR), sector vegetal si zootehnic, pentru un numar de 749.315 fermieri care au depus Cerere unica de…

- Fermierii romani vor putea accesa finanțari in valoare de 126 de milioane de euro, in urma unui acord semnat marți de ministerul de resort. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au (MADR) și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat, marți, primul acord de finanțare pentru fermierii romani,…

- Suma este asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018, arata un proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul ministerului. Culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe (grau, secara, orz, orzoaica,…

- Ministerul Agriculturi vrea sa dea ajutoare nationale tranzitorii in sectorul vegetal in valoare de 527,2 milioane lei (114,6 milioane euro), pentru culturile amplasate pe teren arabil, precum si pentru culturile de in pentru fibra, canepa pentru fibra, tutun, hamei si sfecla de zahar, care se acorda…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 935 de milioane de euro unui numar de 743.939 fermieri care au depus cerere unica de plata in sectorul vegetal si cel zootehnic, a anuntat, marti institutia de plati. Potrivit APIA, 644,57 milioane euro…

- Plațile subvențiilor catre fermieri se apropie de final, la nivel național procentul apropiindu-se de 90 la suta. Avansul din subvenția pe suprafața a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8 la suta din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), institutie aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, a cheltuit peste un milion de lei pe cursurile de formare profesionala ale angajatilor. 0 0 0 0 0 0 Sute de functionari publici beneficiaza de vacante mascate pe bani…

- Guvernul a aprobat plați pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul de cerere…

- Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017, astfel: 1,47 milioane euro (6,7 milioane lei) pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 11,55 milioane euro (53,1 milioane lei) pentru…

- Avansul din subventia pe suprafata a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depasit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data prezentei, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 875,25 milioane euro pentru un numar de 727.214 fermieri care au depus Cerere unica de plata. ...

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va demara plata avansului la subvențiile cuvenite crescatorilor de bovine pentru acest an incepand cu data de 16 noiembrie 2017. Plațile in avans se incadreaza in maxim 70 % din subvenția cuvenita, diferența de 30 % urmand sa intre in conturile…

- A fost aprobat plafonul de 99 milioane de euro, care se vor acorda crescatorilor de animale sub forma de subventii. Banii se acorda pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic si se vor distribui astfel: 1.470.000 euro, respectiv 6.760.971 lei, pentru categoria bivolite de lapte,…

- De la inceputul acestui an pana la 1 noiembrie, Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit fermierilor din județul Alba peste 300 milioane de lei, adica aproape 74 milioane de euro. „Este pentru prima data in ultimii 10 ani cand plațile vin la timp, exact atunci cand fermierii…

- "Peste 80% dintre fermieri au primit subvențiile pe suprafața pana la aceasta data, ceea ce inseamna ca din bugetul statului au plecat in conturile fermierilor 860 de milioane de euro, exact cand campul o cere. Fermierii au insamanțat deja in miezul epocii optime 85% din suprafața programata. Reamintesc…

- 1,7 miliarde de euro pentru investitii in agricultura. Tinerii cer cei mai multi bani Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați de 1,73 miliarde de euro catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale, fiind inregistrat cel…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca suma totala autorizata la plata, reprezentand avans aferent Campaniei 2017, este de 590,24 milioane euro pentru un numar de 594.393 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din total, 416,92 milioane euro s-au platit din Fondul European…

- Vasile Aleca, fost primar de Borca, și Ciprian Ciubota, fost viceprimar, au primit sentința definitiva, de la Curtea de Apel Bacau, in dosarul in care au fost judecați pentru afaceri necurate cu fonduri europene. Instanța le-a majorat pedepsele inițiale, care erau de 10 luni și 20 de zile de inchisoare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, luni, 16 octombrie, ora 00:01, a demarat Campania de plați in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata in anul 2017. ”€Suma totala autorizata la plata este de 42,1 milioane euro pentru un numar de 24.464 fermieri.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat la miezul noptii plata avansului pe suprafata aferent anului 2017, iar pana in prezent s-au platit peste 42 de milioane de euro pentru 24.464 de fermieri, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Incepe plata avansului la subventiile agricole pe 2017. Cati bani iau fermierii Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat recent cuantumul stabilit pentru 2017 pentru schemele de plata pe suprafata si bugetele alocate pentru subventiile agricole. Platile incep din 16 octombrie,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 11 – 16 octombrie 2017, efectueaza plata urmatoarelor scheme de plata: - ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura trimestrul II 2017 Suma totala platita este de 148.533.233,00 lei,…

- APIA vireaza ajutoarele de stat pentru motorina din agricultura pana luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura vireaza banii pâna pe 16 octombrie pentru aproape 17 mii de beneficiari ai ajutoarelor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultura…