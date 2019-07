Comisia Europeană propune noi măsuri pentru consolidarea statului de drept în UE Potrivit unui sondaj de opinie Eurobarometru publicat miercuri, peste 80% dintre cetatenii UE acorda o importanta deosebita respectarii statului de drept si considera ca gradul de respectare a acestuia trebuie imbunatatit. Mai mult, 89% dintre cetateni sustin necesitatea respectarii statului de drept in toate celelalte state membre ale UE.



"(...) Statul de drept a fost atacat in mai multe moduri in ultimii cinci ani. Comisia Europeana a depus eforturi deosebite pentru a rezista acestor atacuri cu instrumentele de care dispune si va continua sa faca acest lucru. Astazi am decis sa ne…

Sursa articol: dcnews.ro

