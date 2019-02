Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita in prezent pentru 29 martie 2019 va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, in caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sambata o purtatoare de cuvant…

- Proiectul Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept a fost adoptat joi in Parlamentul de la Strasbourg. Din 624 de voturi exprimate, 397 au fost in favoarea proiectului, iar 158 impotriva, potrivit News.ro.…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, miercuri dimineața, ca Uniunea Europeana se pregatește pentru un Brexit fara acord și ca principala grija a Bruxellesului este bunastarea cetațenilor UE care traiesc in Marea Britanie. "Va trebui sa ne continuam pregatirile pentru posibilitatea…

- Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc in orasul francez in fiecare luna pentru a participa la sedintele plenare.Sediul din Strasbourg "este folosit in jur de 40 de zile pe an si costa un miliard de euro'' pentru fiecare…

- Chiar in prima sesiune sub presedintia romana a UE, Parlamentul European ar putea stabili masuri impotriva statelor membre care nu respecta independenta justitiei si nu combat coruptia. Prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE si evaluarea rezultatelor presedintiei austriece din ultimele…

- Viorica Dancila a amintit ca joi si vineri are loc la Bucuresti lansarea oficiala a presedintiei Consiliului UE in doua cladiri simbol pentru tara noastra - Ateneul Roman si Palatul Victoria, in prezenta presedintilor Comisiei Europene, Consiliului European, Parlamentului European, a membrilor Colegiului…

- COMUNICAT DE PRESA PRIVIND INTREVEDEREA PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, CU PRESEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN, ANTONIO TAJANI Intr-o intalnire avuta cu Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani a reafirmat sprijinul sau pentru…